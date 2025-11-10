自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

尿液咖啡色！ 當心結石作祟

2025/11/10 11:03

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，新一代軟式輸尿管鏡，可靈活擊碎及吸出結石。（豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，新一代軟式輸尿管鏡，可靈活擊碎及吸出結石。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕尿色像咖啡可不是小事！70歲陳姓工廠老闆，長年忙於事業忽略健康，近日發現排尿困難、尿味又臭又濃、顏色深如咖啡，驚覺異常緊急就醫，衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，經檢查發現，陳男左側輸尿管被一顆約1.8公分的結石卡住，造成嚴重腎水腫與輸尿管彎曲，若再拖延恐引發腎功能受損甚至敗血症，經透過軟式輸尿管鏡結石碎除手術，順利清除結石、保住腎臟功能。

林德祺表示，原計畫採用傳統硬式輸尿管鏡取石，但患者輸尿管嚴重彎曲，鏡體根本無法進入，醫療團隊迅速啟用最新一代「7.5Fr軟式輸尿管鏡」，能靈活穿梭於曲折如迷宮的輸尿管中，隨著鏡頭抵達結石處，高能雷射瞬間擊碎石塊，搭配可彎可吸導管同步吸出碎屑，手術過程一氣呵成，最終成功解除阻塞，讓腎臟壓力釋放、尿路再現通暢， 陳男術後隔天即可下床。

林德祺指出，近年軟式輸尿管鏡技術成熟，讓泌尿結石治療更安全、更高效，這項技術的五大優勢包括，鏡體從重複使用改為拋棄式，有效避免交叉感染；鏡身縮小至7.5Fr，更靈活、創傷更少；高能雷射碎石效率大幅提升；可彎可吸導管能同步清除碎石，提高清除率；以及精準水流控制閥設計，有助降低術後感染與腎壓風險。

陳姓老翁術前術後比對。（豐原醫院提供）

陳姓老翁術前術後比對。（豐原醫院提供）

林德祺提醒民眾輸尿管結石是常見的泌尿系統疾病，當結石阻塞尿路時，常出現腰部或側腹劇烈疼痛、尿色改變、血尿、頻尿、排尿灼熱感或尿流中斷等症狀，若合併感染，還可能發燒、噁心甚至引發腎盂腎炎或敗血症。

林德祺強調，攝取水分不足、高鹽高蛋白飲食、久坐少動及家族病史等，都是形成結石的高風險因素，預防之道首重「多喝水、勤排尿」，每天建議攝取至少2,000毫升水分，飲食上應減少鹽分、紅肉與含糖飲料，多攝取蔬果及檸檬酸類食物，有助抑制結石生成，另外曾有結石病史者應定期接受泌尿系統影像檢查與尿液分析，以早期發現、早期治療，避免結石再度找上門。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中