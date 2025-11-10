透視腸道菌》熬夜、失眠是腸道菌殺手 腦子也會變笨了

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

你以為熬夜只是隔天變笨、變胖？其實連你的腸道菌都在「失眠」！睡眠不足已成全球健康危機，不只影響記憶力，還會引發腸胃功能失調。過去研究發現褪黑激素不僅調節生理時鐘，也能改善睡眠剝奪引起的認知障礙與腸道菌失衡，但其背後機制尚不明確。

而2023年發表在《Microbiome》的期刊發現，睡眠不足不只讓記憶力下降，還會讓腸道菌大亂、腦部發炎，而褪黑激素竟是救星。

請繼續往下閱讀...

科學家讓小鼠長期睡眠剝奪，結果牠們的腸道裡壞菌 Aeromonas 還有內毒素（LPS）激增、好菌Lachnospiraceae_NK4A136與其代謝產物丁酸減少，連帶造成腦中海馬迴小膠細胞過度活化、神經元凋亡、記憶衰退，以及腸道菌失衡。更驚人的是，把這些「失眠鼠」的腸道菌移植給健康小鼠，健康鼠也立刻變得健忘又焦躁！

但當加入褪黑激素後，情況完全逆轉─移植了「睡眠剝奪＋褪黑激素小鼠」的腸道菌發現腦部發炎下降，記憶也恢復。研究發現，關鍵在於好菌產生的代謝物丁酸，它能透過調節發炎通路（MCT1/HDAC3 與 TLR4/NF-κB）來保護神經細胞。相反的，直接定殖Aeromonas或添加LPS（內毒素）會導致小鼠海馬發炎與空間記憶受損。

換句話說，想讓腦袋清醒、腸道快樂，就別虐待自己的生理時鐘。這項研究揭示，褪黑激素跟腸道菌及其代謝物丁酸，可以保護我們睡眠不足的大腦；所以早睡早起幫助褪黑激素正常分泌，多攝取有助於丁酸生成的纖維或發酵食物，或許能讓大腦「少發炎、多保護」。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

