健康網》網紅夫妻檔女兒咳嗽誤為感冒 醫：勿輕忽「縱膈腔氣腫」

網紅夫妻檔的愛女妮妮因喉嚨痛、咳嗽、喘不過氣，送醫才知罹患「縱膈腔氣腫」，在晚一點送來恐危及生命。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「那對夫妻」Nico品筠、Kim京燁在臉書上指出，女兒妮妮那天差點被送進加護病房，原本以為是普通感冒，結果是「縱膈腔氣腫」，據醫師告知，再晚一點送來，氣體可能會繼續擴散、壓迫心臟，嚴重的話就會變成「氣胸」。

「那對夫妻」說，妮妮一開始只是喉嚨痛、咳嗽，送去學校後，接到老師來電說孩子發燒了，送去附近診所檢查，驗了流感、也驗了新冠，結果都陰性。沒想到孩子到了半夜說胸口很痛、喘不過氣，馬上將她送急診。

根據南投醫院衛教資料指出，縱膈氣腫是指胸內壓增高，導致空氣從肺泡的間質漏出，進入縱膈腔，再跑到胸部或者頸部。縱膈腔是指胸腔內兩側肺臟中間的部位，正常的情況下，除了氣管、食道有空氣外，其他都不該有空氣存在。與自發性氣胸相比，自發性縱膈氣腫較不常見，症狀類似，因此不易判斷，須由胸腔內科專科醫師來診斷較適合。

一般而言，罹患氣喘、激烈運動以及用力憋氣的行為者，可能會導致縱膈腔氣腫，南投醫院表示，尤其是年輕人，如果觀察到自己有不尋常的胸痛，應盡速就醫，以減少併發症的產生。

「那對夫妻」親身經歷孩子這一連串事件後，提醒爸媽，不要輕忽感冒和咳嗽。如果孩子咳得太用力、胸悶或說胸口痛，一定要提早就醫。早一步檢查，就能少掉很多後悔。如今，妮妮已經出院了。醫囑雖然氣體還需要時間慢慢吸收，但一切都穩定下來，醫師交代還要多休息幾天，只要不要劇烈運動、搬重物即可。

