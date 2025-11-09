自由電子報
健康 > 杏林動態

輕急症中心使用人數增 石崇良：加強UCC周邊宣導

2025/11/09 20:31

UCC可於週日與國定假日提供民眾輕急症相關醫療服務。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設有13處試辦地點，今天日診看診人數為209人，比上星期11月2號的日診166人，多了43人。13個地點大多數看診人數均有成長，本週亦有5位兒科醫師加入UCC輪值，日診共看了13位病人。

健保署說明，今天看診的209人中，內兒科96人，外骨科113人。以症狀區分，發燒有16人；呼吸道症狀63人；腸胃道症狀23人；簡單傷口47人；小兒急性不適19人，另外有41人，看診原因分別是肌肉痠痛、頭暈、腹痛、蕁麻疹、過敏以及手腳扭傷等。

此外，健保署指出，今天共有3位病人需後送，1位為骨折送亞東醫院，1位腸胃道出血送奇美醫院，1位骨折送台南醫院。

衛福部長石崇良指出，UCC上路首週宣傳時間較短且相對不普及，健保署已聯繫各分區業務組與衛生局，針對容易發生壅塞的醫院與UCC設置地點周邊社區加強宣導，希望民眾可以分散就醫，另在醫療方面，UCC已經預先完成排班，因此人力上沒有問題。

石崇良說，改變民眾就醫習慣需要時間，因此對於今天的使用人數並沒有特別預期，但以上週來說，台南永川醫院一天就有超過百名患者，且其中超過半數是外科個案，相信UCC可以滿足民眾假日的就醫需求，降低急診壓力。

