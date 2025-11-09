健康網》15萬顆毒蛋竄流10縣市 專家：累積劑量太多恐有5症狀

15萬顆毒蛋竄流9縣市，若有頭痛、噁心、頭暈、乏力及眼睛的刺激和傷害等，盡速就醫。（高市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕市售雞蛋檢出禁用農藥「芬普尼代謝物」殘留超標3倍，約15萬顆蛋已流向全台10縣市，包括全聯、楓康等知名通路。高市衛生局接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依本局指示主動積極通知消費者，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

根據維基百科資料指出，暴露於高劑量芬普尼會產生以下症狀：頭痛、噁心、頭暈、乏力及眼睛的刺激和傷害。

請繼續往下閱讀...

根據環境部化學物質管理署衛教資料指出，從歐洲爆發雞蛋殘留芬普尼的事件後，台灣也隨即開始檢驗國內的雞蛋。芬普尼是一種長效型的殺蟲劑，使用在寵物身上大約可維持一個月的效用。另外，在農田裡以容許劑量4.5毫克芬普尼農藥噴灑作物，也可以有4~6個月的效果。

達高劑量 要短期間吃掉7萬顆

歐盟確實在2013年底宣布禁止在玉米及向日葵上使用含芬普尼的農藥，不過禁止的原因跟人體健康較沒有關係。環境部評估管理組賴正庸博士指出，歐盟認為芬普尼可能是讓蜜蜂大量死亡的元凶。國外也有統計過芬普尼的最低致病劑量，要短時間連續吃7萬顆芬普尼蛋才有可能達到劑量，並出現掉髮和噁心等症狀，否則時間長一點芬普尼就代謝掉了。

台灣的規定，芬普尼不能用在食用動物身上，因此以目前儀器對於芬普尼的檢驗極限值10 ppb 為標準，目前台灣和歐盟以此為檢驗殘留量的標準。也有其他國家使用不同的標準，如日韓、美國各以20 pb、30ppb 作為檢出標準。而這樣的管制標準，其實都需要經過各方面的評估，才能訂定出適當的標準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法