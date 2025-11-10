健康網》長輩常跌倒？ 研究揭舊鞋恐讓傷害風險倍增

鞋底磨平不是小事！研究指出，不合腳或磨損的鞋子，不僅會導致慢性疼痛，甚至增加跌倒風險；圖為情境照。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾一定聽過家中長輩抱怨「走幾步路腳就痛」？或看見他們坐在沙發上，不斷搓揉變形的腳趾？許多人以為這只是老化現象，但其實，問題往往出在他們腳上的那雙「舊鞋」。研究指出，不合腳或磨損的鞋子，不僅會導致慢性疼痛，甚至增加跌倒風險。營養師蘇哲永提醒，從檢查鞋櫃做起，外出鞋的鞋底磨損是警訊，一定要更換。

一雙鞋，真的有這麼嚴重嗎？蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」分析舊鞋對長者造成的問題：

●慢性疼痛

多項研究與回顧指出，「不合腳的鞋」與長輩的「前足病變」與「足部疼痛」高度相關。在社區中，約1/4的長輩，正忍受著足部疼痛；更有約1/3的長輩，有拇指外翻的問題。

●急性跌倒

一項社區前瞻研究發現，在家跌倒時，有超過一半（51.9%）發生在赤腳、只穿襪，或穿拖鞋的情況下，且嚴重傷害的風險也更高。

《英國醫學期刊》（BMJ）的研究也證實，一個包含了「鞋具建議、足踝運動、鞋墊」等措施的多面向足部照護，可以顯著降低36%的總體跌倒率。

蘇哲永說明，處理好鞋子是斬斷從疼痛到不動，甚至是跌倒，這項惡性循環的關鍵第一步，仍需搭配肌力與平衡運動。

鞋櫃安全3部曲

蘇哲永提醒民眾，要從日常的3步驟守護長者的健康：

1.淘汰「3種危險」的室內拖鞋

●後跟空的：像藍白拖，腳容易滑動，鞋子易飛出。

●鞋底平滑的：紋路已磨平，踩在微濕的磁磚上，像溜冰。

●鞋底太軟、太厚的：像踩在枕頭上，難以感受地面，易踩不穩。

2. 檢查「外出鞋」的磨損警訊

將鞋子翻過來，最直接的警訊，就是「外底磨平/光滑」。尤其是後跟外側，如果已經完全沒有紋路，就該更換。

3. 學習「好鞋」的黃金標準

一雙能提升穩定與舒適、有助預防跌倒的「好鞋」，通常具備：

●合腳的空間：站立時，最長腳趾與鞋尖間應有約1–1.5公分（拇指寬）的空隙。

●牢固的固定：必須有「鞋帶」或「魔鬼氈」，能將腳背，牢牢地，固定在鞋子裡。

●低而寬的後跟：後跟低且寬，提供更好的側向穩定。

●穩固的後跟杯：硬挺、貼合的後跟杯，有助穩定落地時的腳跟。

蘇哲永總結，一雙不合腳的鞋，磨損的不只是鞋底，更是長者對「安穩走路」的信心，為他們換一雙好鞋，才是這個冬天，最實際的禮物。

