自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

屏縣出現今年首例本土登革熱 萬丹鄉萬安3村民進行採檢

2025/11/09 18:18

縣府針對防治範圍內住戶進行戶內消毒工作。（屏東縣政府提供）

縣府針對防治範圍內住戶進行戶內消毒工作。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府衛生局昨（8）日接獲轄內醫院通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉50餘歲女性，患者6日起陸續出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等登革熱疑似症狀，今（9）日經衛生福利部疾病管制署研判確診，屏東縣政府已完成案例居住地及工作地周邊環境孳生源清除及噴消等緊急防治措施，防堵疫情擴散。

屏東縣府衛生局指出，經疫調個案平時活動範圍以住家及工作地為主，都在萬丹鄉萬安村，工作地點與日前鳳山確診個案在屏縣流動攤位（元泰街臨時攤販集中場）距離超過150公尺，近期無出國旅遊史，本（11）月6日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痛等症狀，當日至診所就醫，8日因症狀未緩解且持續發燒，前往醫院急診就醫，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中，同住家人快篩均陰性。

採檢120人 快篩呈陰性

衛生局長張秀君進一步說明，為降低社區傳播風險，縣府接獲鳳山確診案每週固定一天在萬丹鄉元泰街流動擺攤後，已立即完成攤販集中場、周邊環境孳生源清除及戶外消毒工作，針對鄰近攤商及採買民眾採血檢驗，42人均為陰性；今日衛生、環保、警察及民政等單位合作同步針對個案居住地、工作地及鄰近範圍進行強制孳清及戶內外消毒等緊急防治工作。另持續針對周遭民眾擴大採檢，以釐清感染來源及找出可能潛在感染者，今日再採血檢驗78人，快篩均呈陰性。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長約14天，被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近期曾前往攤集場周邊或居住萬安、萬全及萬生村的民眾，主動前往衛生所採檢，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動告知相關活動史，由醫師評估進行快篩檢驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中