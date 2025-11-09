自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

300癌友聚首烏山頭 拉近醫病關係更緊密

2025/11/09 18:13

台南逾三百位癌友與家屬齊聚烏山頭水庫欣賞湖光山色、也分享彼此抗癌心得，相互加油打氣！（台南血腫衛教學會提供）

台南逾三百位癌友與家屬齊聚烏山頭水庫欣賞湖光山色、也分享彼此抗癌心得，相互加油打氣！（台南血腫衛教學會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南血腫衛教學會為推廣癌症衛教理念、並關懷癌症病友及醫療人員的身心健康，利用週休假日結合永康、柳營兩家奇美醫院及台南市立醫院舉辦「充滿愛．健康再出發」活動，有300多人參加、還有多位病友與家屬自行前往，醫療團隊與病友家庭齊聚烏山頭水庫，走出戶外享受大自然療癒之旅，氣氛溫馨感人。

癌症病友與家屬在醫療團隊陪伴下搭乘太陽能船遊湖，沐浴陽光、欣賞湖光山色，象徵以「愛與希望」為帆、以「健康生活」為舵，邁向生命的新航程。旅途中癌友們笑聲不斷，彼此分享抗癌經驗與生活心情，隨後並在湖境飯店享用午餐，席間交流熱絡，醫病關係在自然互動中更顯親近。

柳營奇美醫院前院長曹朝榮表示，癌症早已是全民健康課題，看到病友與家屬勇敢走出戶外，令人感動，勉勵大家「勇敢抗癌、珍惜每一天，生命的力量就在心中」。柳營奇美醫院副院長黃文聰也說，保持運動習慣與正向心態，是抗癌最有效的力量，「每天多走一點路、多一分微笑，都是邁向健康的步伐。」

永康奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳醫師指出，癌症治療是1場長期旅程，除了配合醫療團隊，也要維持健康作息與均衡飲食，「體恤自己的身體，珍惜當下的健康，就是最好的復原之道」。

台南血腫衛教學會理事長李楊成表示，此次活動以「醫病同行、愛與健康並行」為宗旨，希望病友在治療之餘，也能感受社會的關懷與支持，希望透過活動讓病友與家屬彼此交流、互相打氣，重新找回生活的美好與希望。學會將持續舉辦衛教與關懷活動，鼓勵病友「走出戶外、多參與社會互動」，讓愛與健康在生活中持續流動。

