沒掛號闖問病情案 高市衛局：未干擾醫療秩序 醫不得無故拒診

黃姓醫師對於沒掛號闖門診問病情及喊醫師缺錢的家屬，氣炸要對母女終身拒診。此為示意照，非當事人醫療院所。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄阮綜合醫院日前發生有女子闖入醫師門診，要詢問母親前一日看診的病情，被醫師以沒掛號拒絕後，竟嗆醫師缺錢，當事的黃姓醫師不僅對女子提告，並於社群平台發文表示，該母女終身拒診，對此，高雄市衛生局表示，醫師對危急病人負有即時救治的義務，不得無故拒絕，但同時強調也會依法捍衛醫療秩序。

黃姓醫師發文指出，該名母親前一天是由居服員帶來看診，隔日下午女兒卻來門診外狂敲門要求解釋病情，告知她掛號才能進來，沒有病歷紀錄無法解釋病情，竟然在門診外叫囂「醫師是很缺錢嗎？」「是要藉機跟健保局要錢嗎？」叫囂了1個多小時，看診一直被辱罵聲干擾和羞辱，氣炸要在病歷上加註記「此人與其母終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下」。

請繼續往下閱讀...

對於醫師是否能拒絕病患看診？高雄市衛生局說明，根據《醫師法》第 21 條及《醫療法》第60條相關規定，醫師對危急病人負有即時救治的義務，不得無故拒絕，否則可處2萬至10萬元罰鍰，醫院則可處1萬至5萬元罰鍰。

但針對非危急狀況，若病患或家屬有嚴重干擾門診秩序、辱罵醫師、或嚴重破壞醫病信任關係等行為，依《醫療法》第24條規定，醫師和醫院為維護醫療秩序與安全，在確保病人無生命危險的前提下，醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時之安全。

另針對此案黃姓醫師主張「永久拒診」或「在病歷上註記終身不得就診」云云，衛生局表示，「基於前述法規、醫病關係，且目前無具體事證顯示醫療機構確有所指」，衛生局將依法捍衛醫療秩序及患者就醫診療權益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法