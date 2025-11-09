限制級
健康網》豬肉重回餐桌 醫：瘦身人別吃錯部位
〔健康頻道／綜合報導〕非洲豬瘟疫情暫緩，豬肉料理又重回到餐桌上。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，對瘦身減脂的人來說，豬肉部位「油脂」含量天差地遠。
蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文，吃對豬肉部位，會養肌肉、減脂順利；但吃錯了，只是在默默地長內臟脂肪。
依「蔡醫師評豬肉」圖表顯示，可看出不同部位的肥瘦差多少？
●五花肉
油脂超高、熱量密度超高。想減脂、想避免脂肪肝，少吃為妙。
●豬蹄膀
口感Q彈，就是因為油多，不建議當日常主食。
●梅花肉/ 松阪豬
少量吃還可以，但記得要搭蔬菜。烤肉時容易不小心失控。
●大里肌/小里肌
推薦的瘦肉部位，相對低脂、蛋白質高，可以在減脂期間食用。
●豬腱
吃起來最安心，可用來煮湯、汆燙、做便當都很實用。
