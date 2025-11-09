健康網》太胖太瘦都損長壽！ 專家：吃對3餐修復細胞

專家表示，早餐吃燕麥、莓果、堅果，補充豐富的多酚、花青素與鎂，能減少自由基對細胞的損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為胖只是身材問題？根據《刺絡針·eBioMedicine》 2025年的最新研究指出，體重異常正在悄悄加速你的細胞老化。研究分析美國「健康與退休追蹤研究」中3840名51至100歲長者的數據，結果發現，無論體重過高或過低，都會導致「表觀遺傳老化」提早啟動，甚至縮短壽命。

營養師薛曉晶在「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，從這項研究發現，高BMI（35 kg/m²）者，平均壽命減少約1.2-1.6年；低BMI（19 kg/m²）者，平均壽命減少更多，高達5.6-6.4年；在高BMI族群中，高達15-37%的壽命減少，都與細胞的「表觀遺傳老化」加速直接相關。

請繼續往下閱讀...

為什麼體重會「加速老化」？研究團隊發現BMI與生物年齡呈現「U型關係」，不論太瘦或太胖，都會讓身體提早邁向老化。其關鍵機制有3項：第1，慢性發炎。脂肪組織會釋放大量的發炎激素，導致DNA甲基化異常。第2，氧化壓力。脂肪代謝會產生自由基，損害粒線體與DNA。第3，粒線體功能下降。能量利用效率降低，細胞提前進入衰老狀態。

薛曉晶強調，肥胖不是讓你變老，而是讓你的細胞提前啟動老化程式。因此，控制體重，是延緩細胞年齡的黃金法則。控制體重，不只是追求外型好看，更是對細胞壽命最核心的管理。以下是她給民眾的3項建議：

●代謝修復早餐×抗氧化啟動

推薦：燕麥＋莓果＋堅果，補充豐富的多酚、花青素與鎂。這些超級食物能有效啟動抗氧化酵素，強力減少自由基對細胞的損傷，為你的一天注入活力。

●午餐高纖控糖×穩定胰島素

推薦：糙米或藜麥搭配深綠葉菜與優質鮭魚。提供珍貴的Omega-3脂肪酸與膳食纖維，不僅能穩定血糖、控制食慾，更能有效降低脂肪組織的發炎反應，維持身體平衡。

●晚餐輕蛋白×修復細胞

推薦：豆腐與深綠蔬菜佐初榨橄欖油。這組合能促進粒線體的能量代謝，並在夜間黃金修復期，幫助細胞進行高效修復與更新，讓你睡醒後感覺神清氣爽。

同時，她強調，掌握5大黃金抗老營養組合，可以讓細胞從內而外散發年輕光采。5大黃金抗老營養組合包括Omega-3脂肪酸（深海魚）、多酚與花青素（莓果、綠茶）、鎂（堅果、豆腐）、維生素D（魚類、蛋黃）及膳食纖維（全穀、蔬果）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法