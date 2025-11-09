自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》太胖太瘦都損長壽！ 專家：吃對3餐修復細胞

2025/11/09 18:39

專家表示，早餐吃燕麥、莓果、堅果，補充豐富的多酚、花青素與鎂，能減少自由基對細胞的損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，早餐吃燕麥、莓果、堅果，補充豐富的多酚、花青素與鎂，能減少自由基對細胞的損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為胖只是身材問題？根據《刺絡針·eBioMedicine》 2025年的最新研究指出，體重異常正在悄悄加速你的細胞老化。研究分析美國「健康與退休追蹤研究」中3840名51至100歲長者的數據，結果發現，無論體重過高或過低，都會導致「表觀遺傳老化」提早啟動，甚至縮短壽命。

營養師薛曉晶在「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，從這項研究發現，高BMI（35 kg/m²）者，平均壽命減少約1.2-1.6年；低BMI（19 kg/m²）者，平均壽命減少更多，高達5.6-6.4年；在高BMI族群中，高達15-37%的壽命減少，都與細胞的「表觀遺傳老化」加速直接相關。

為什麼體重會「加速老化」？研究團隊發現BMI與生物年齡呈現「U型關係」，不論太瘦或太胖，都會讓身體提早邁向老化。其關鍵機制有3項：第1，慢性發炎。脂肪組織會釋放大量的發炎激素，導致DNA甲基化異常。第2，氧化壓力。脂肪代謝會產生自由基，損害粒線體與DNA。第3，粒線體功能下降。能量利用效率降低，細胞提前進入衰老狀態。

薛曉晶強調，肥胖不是讓你變老，而是讓你的細胞提前啟動老化程式。因此，控制體重，是延緩細胞年齡的黃金法則。控制體重，不只是追求外型好看，更是對細胞壽命最核心的管理。以下是她給民眾的3項建議：

●代謝修復早餐×抗氧化啟動

推薦：燕麥＋莓果＋堅果，補充豐富的多酚、花青素與鎂。這些超級食物能有效啟動抗氧化酵素，強力減少自由基對細胞的損傷，為你的一天注入活力。

●午餐高纖控糖×穩定胰島素

推薦：糙米或藜麥搭配深綠葉菜與優質鮭魚。提供珍貴的Omega-3脂肪酸與膳食纖維，不僅能穩定血糖、控制食慾，更能有效降低脂肪組織的發炎反應，維持身體平衡。

●晚餐輕蛋白×修復細胞

推薦：豆腐與深綠蔬菜佐初榨橄欖油。這組合能促進粒線體的能量代謝，並在夜間黃金修復期，幫助細胞進行高效修復與更新，讓你睡醒後感覺神清氣爽。

同時，她強調，掌握5大黃金抗老營養組合，可以讓細胞從內而外散發年輕光采。5大黃金抗老營養組合包括Omega-3脂肪酸（深海魚）、多酚與花青素（莓果、綠茶）、鎂（堅果、豆腐）、維生素D（魚類、蛋黃）及膳食纖維（全穀、蔬果）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中