健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

結合醫療、照護 嘉市育仁長照園區3年後啟用

2025/11/09 18:00

育仁長照園區今動土，預計2028年啟用，將提供200床住宿式長照空間、容納100人日照中心。（記者王善嬿攝）

育仁長照園區今動土，預計2028年啟用，將提供200床住宿式長照空間、容納100人日照中心。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕振興長照社團法人附設育仁長照園區今（9）日在嘉義市高鐵大道453巷舉行動土典禮，該長照園區結合專業醫療與長期照顧，占地1500坪面積規劃設置200床住宿式長照空間、容納100人的日間照護中心，還導入智慧照護科技，將擴大嘉義市長照量能，預計2028年啟用。

嘉義市衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏、立委王美惠、振興長照社團法人董事長李淑儀、仁德醫療社團法人董事長陳仁德、璨興股份有限公司董事長簡怡光等人，今上午共同持金鏟動土，在詩歌聲與牧師祝禱下，祈求工程在上帝引領下順利完成。

廖育瑋表示，育仁長照園區的社團法人資源完整，包含醫院、藥局、日間照顧、住宿式機構等，而長照3.0推行重點就是醫療、長照無縫接軌，盼育仁長照園區「醫照整合」，完工後不僅是嘉市最大長照園區，更將是智慧長照新典範，照顧雲嘉、台南長輩。

李淑儀說，從土地進行用地變更到申請籌設等行政程序進行5年之久，未來整合仁德醫療包含中西醫、牙醫、復健科等醫護、照顧團隊進駐育仁長照園區，全面導入智慧照護科技，包括環境感測、跌倒偵測、行動安全監測與照護資訊整合系統，實現即時監控與數據化管理，將成為醫養合一、資源共享的長照生態圈，提供長者更精準、貼心的整合式照護。

陳仁德說，今年正值陳仁德醫院創院43週年、長照體系20週年，育仁長照園區是仁德體系使命的延伸，總投資金額超過5億元，除有住宿式長照服務空間、日間照顧中心，還提供居家照顧服務，打造兼具住宿、日照與居家服務的連續性綜合長照機構。

簡怡光表示，公司與仁德醫療體系長期合作推動長照，未來也會秉持「眾人以為美的事要留心去做」初心，為嘉義土地盡心盡力。

