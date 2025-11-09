限制級
健康網》港星海俊傑妻肝硬化要移植 醫：連肝纖維化都難查覺
〔健康頻道／綜合報導〕香港男演員、歌手海俊傑8日在社群上開直播，聲淚俱下為自己的太太募款籌換肝費用70萬港幣（約278萬元新台幣），近期內將進行手術。
海俊傑在直播中提供就醫證明，再次表明自己不是詐騙，因為太太莫家慈也是化妝師，突然罹患急性肝硬化，急需肝臟移植手術，手術的費用高達150萬港幣（約597萬元新台幣），手上還短少一半，才以直播方式募款。藝人陳曉東也前往探視，並伸出援手。
根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，肝硬化是因為肝臟出現瀰漫性發炎和纖維化，並形成結節，進而影響正常的肝功能，並造成門脈血流阻塞及門脈壓上升。
肝硬化是一種影響全身的慢性病，常見的原因包括：B、C型病毒性肝炎、酒精傷害、肝毒性藥物或毒素傷害。其他因素如自體免疫性肝炎、遺傳及代謝性疾病、寄生蟲感染、肝靜脈回流阻塞或不明原因等。
肝硬化初期或肝纖維化可能沒有症狀，但嚴重者可出現如下症狀：
● 黃疸、紅掌、蜘蛛狀痣。
● 腹脹、腹水、下肢水腫、少尿。
● 門靜脈高壓（食道或胃靜脈曲張、痔瘡、腹壁靜脈曲張）。
● 脾臟腫大、貧血、出血傾向（牙齦、腸胃道出血、皮膚易瘀青）。
● 肝性腦病變。
