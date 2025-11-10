自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別怪基因！端粒決定你老多快 醫授5招助逆齡

2025/11/10 11:19

專家表示，睡得規律比睡得多重要，每天固定時間睡覺，端粒修復效率提升40%；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，睡得規律比睡得多重要，每天固定時間睡覺，端粒修復效率提升40%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你可能已經發現，同樣熬夜，有人隔天氣色紅潤，有人卻像老了3歲？專家指出，不能怪基因，真正的關鍵可能藏在民眾體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」。研究顯示，壓力、飲食、睡眠、情緒都會加速細胞老化。好消息是，端粒可以修復，讓老化變慢。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，端粒是染色體的「鞋帶帽」，每次細胞分裂，它就被磨掉一點。當端粒被磨光，細胞便無法再分裂，於是你的皮膚鬆弛、免疫力下降、精神疲倦、記憶力衰退，一一報到。

有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症、骨質疏鬆的機率都顯著升高。4萬人數據發現，端粒短者罹患冠心病的風險上升1.54倍

2009年諾貝爾生醫獎得主伊莉莎白．布萊克本（Elizabeth Blackburn）曾說：「端粒，是生命的計時器。」這句話揭示，衰老可以被「調速」。

壓力、飲食、睡眠、情緒讓人變老

黃軒從多項研究歸納出影響端粒的因素：

●壓力過大

研究顯示，愛焦慮、老內耗的人，端粒比樂觀者短11%。焦慮不只是心理問題，它真的會讓細胞「老化加速」

●睡眠不足

每天少於6小時睡眠的人，端粒縮短速度是正常人的2倍。而且週末補覺沒用，端粒只認「規律作息」這一套。

●含糖飲料

每天1罐含糖飲料，端粒「年齡」平均老4歲。美國分析5,309名成年人：每天飲用含糖飲料的人，其白血球端粒，比不喝者短，其端粒差異相當於「生理年齡多4.6歲」。換言之，每天1罐汽水讓端粒老約4歲。

●負能量人際關係

長期陷在吵架、冷暴力、職場內耗中，端粒更容易縮短。研究女性經歷過親密伴侶暴力與從未經歷者之間，觀察白血球端粒長度 （LTL） 的差異，發現長期處於伴侶暴力情境的女性，其端粒顯著較短。

當端粒嚴重不足時，細胞更新力下降，會出現一種「提前老化」的體感：

1.傷口癒合變慢：皮膚細胞更新力下降。

2.免疫力明顯降低：容易感冒、感染，恢復慢。

3.慢性疲勞、專注力下降：因為神經與線粒體功能下降。

4.肌肉量下降、脂肪堆積：特別是腹部。

5.皮膚乾燥、鬆弛、彈性差：真皮層纖維母細胞老化。

6.記憶力與睡眠品質變差：與端粒相關的神經退化現象。

修復端粒5招

雖然端粒受損會讓人變老，黃軒強調，好消息是它可以修，能「逆老」。不妨從做以下5件事做起：

●放鬆是最強保養，壓力會讓端粒老化，每天3分鐘「4-2-6呼吸法」：吸4秒、停2秒、吐6秒。呼吸越慢，細胞越年輕。

●睡得規律比睡得多重要，每天固定時間睡覺，端粒修復效率提升40%。

●動一動，但別過度，每週150分鐘快走或游泳，端粒酶活性提升30%。

●吃抗炎，不吃高糖油炸，地中海飲食是端粒保護傘。多魚油、堅果、橄欖油，少糖少炸。

●跟對的人相處，孤獨會縮短端粒，真誠的連結、笑聲、擁抱，是最天然的「細胞維他命」。

