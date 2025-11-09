自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》喉嚨不舒服自服用抗生素 竟養出滿滿的白色念珠菌

2025/11/09 15:46

高雄醫學大學牙醫學系副教授王文岑指出，口腔中可抺去膜性白斑，是口腔念珠菌症很典型表現。（取自高醫醫訊）

〔健康頻道／綜合報導〕中國浙江省寧波市一名36歲男子感冒覺得喉嚨不舒服，便自行服用抗生素，結果愈吃愈嚴重，到醫院檢查，經喉鏡伸入一看，他的咽喉壁上已經佈滿了白色斑點，經化驗後是「白色念珠菌」。

根據高醫醫訊指出，高雄醫學大學牙醫學系副教授王文岑表示，念珠菌是一種真菌（黴菌），是人體常見的共生菌種，正常分佈於口腔、腸胃道及生殖泌尿道。既是正常情況下就存在，那又為什麼會成為疾病呢？雖然正常情況下就有，但是不會多到肉眼看得見，所以一旦多到能形成明顯看得到的白色斑塊或膜狀物，就表示念珠菌增生得非常多。

王文岑表示，另一種情況，因感染而長期服用抗生素，使正常菌叢的平衡改變；營養不良，如缺鐵、維生素B12、葉酸等，再來是有全身系統性疾病、免疫功能不佳者，如嚴重的肺病、腎臟病、癌症、糖尿病、肝硬化、愛滋病、器官移植等。所以還需要進一步的身體檢查，以找出病患口腔念珠菌症的原因才行。

王文岑叮嚀，口腔念珠菌症可說是成人的健康警報，當口中出現可移除的白色病灶或懷疑為口腔念珠菌症時，除了求醫確診外，千萬不可只是頭痛醫頭，還應瞭解有無可能的潛在原因！如非老年或無特殊過往病史時，需保留愛滋病發病的可能性，並建議作例行性篩檢。

