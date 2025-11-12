自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》走過更年期不慌張！ 中醫師教你4招穩定身心

2025/11/12 11:02

中醫師許詠棠指出，女性更年期是人生的自然轉折。她建議從飲食、運動、睡眠與戒除嗜好等4項做法，全面照顧自己，走過不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師許詠棠指出，女性更年期是人生的自然轉折。她建議從飲食、運動、睡眠與戒除嗜好等4項做法，全面照顧自己，走過不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性約在45～55歲進入更年期，此時卵巢功能漸退、雌激素分泌下降，導致內分泌變化。月經週期逐漸不規則，如果連續12個月沒有來月經，即可判定為自然停經。高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，更年期不是疾病，而是人生的自然轉折。她建議從飲食、運動、睡眠與戒除嗜好等4項做法出發，全面照顧自己，走過不適。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，女性的更年期，從中醫角度認為是「腎氣漸衰、天癸將竭」的自然過程，但若陰陽失衡、肝鬱氣滯，就可能出現不適症狀。

她接著說，從抽血指數 （參考用，個人狀況不一樣）來看，了解身體變化，濾泡刺激素（FSH）＞25 IU/L，雌激素（Estradiol）＜50 IU/L，若FSH升高、雌激素下降，可能進入更年期階段。

更年期常見症狀

許詠棠說明，更年期不適可分為5大類，包括心理：情緒起伏、焦慮、失眠、健忘、易怒；血管舒縮：潮熱、盜汗、心悸、皮膚乾燥；泌尿生殖：陰道乾澀、性交疼痛、頻尿或漏尿；骨質流失：關節痠痛；心血管與代謝：體重上升、血壓變高、血糖與膽固醇異常。

西醫與中醫治療重點，她引述研究提到，西醫著重在荷爾蒙替代治療，適用於中重度更年期症候群，如潮熱、盜汗、睡眠障礙等。中醫著重於辨證論治、調和陰陽，從健保資料庫研究顯示常用方劑包括：

●加味逍遙散：改善失眠、月經失調、抑鬱、熱潮紅

●知柏地黃丸／杞菊地黃丸：減緩潮熱

●甘麥大棗湯：舒緩焦慮、安神

●酸棗仁湯：幫助入睡，改善失眠

臨床研究指出，中西醫合併治療能有效減少潮熱、失眠、焦慮與骨質流失，且副作用更低。

更年期女性如何從日常生活裡照顧自己呢？許詠棠建議，不妨從以下4個層面做起：

●飲食：多攝取豆製品（植物性雌激素）、黑芝麻、山藥、枸杞、銀耳等滋陰食材。

●運動：每週至少150分鐘中等強度運動（快走、瑜伽、太極）。

●睡眠與壓力：維持規律作息、練習冥想呼吸。

●戒除嗜好：減少咖啡因、酒精及辛辣刺激。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

