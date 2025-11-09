自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

健康網》抽血10錯誤行為 美國網紅醫：血檢報告失真

2025/11/09 20:25

健康網》抽血10錯誤行為 美國網紅醫：血檢報告失真

美國家庭醫師米奇．賴斯舉出10項常見的抽血錯誤行為，他表示，這些習慣會讓血檢報告失真，導致醫師做出錯誤判斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在進行抽血檢查時，往往忽略許多細節，導致血檢結果不正確，可能讓診斷醫師誤判病情，進而給予錯誤治療。美國家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）提出十項容易犯的抽血錯誤。

米奇．賴斯在YouTube頻道發表影片指出，許多病人把抽血檢查當成一件待辦事項，但其實血檢前若沒有適當準備，可能會改變檢驗結果。

●空腹準備不當：
許多人宣稱空腹8小時，但在抽血前喝了咖啡、含糖口香糖、茶或檸檬水。這些帶味道的飲品會刺激胰島素和腎上腺素，扭曲空腹血糖、胰島素及三酸甘油脂的結果，影響新陳代謝判斷。建議空腹期間只喝白開水，通常為抽血前6至8小時。

●漏服必要藥物，如甲狀腺藥、抗憂鬱劑或癲癇藥：
有些藥須每天服用，即使在抽血當天也不能停，否則可能造成血液數據異常，延誤判斷。建議抽血前詢問醫師哪些藥可／不可服用，並可帶藥單與採血人員確認。

●身體不適時抽血：
感冒、過敏發作、睡眠不足等都會使免疫系統紊亂，暫時提高白血球、鐵蛋白、發炎標記CRP、血糖及皮質醇。曾有患者誤以為自己罹患自體免疫疾病，事實上是感冒影響。建議身體不適時延後5到7天再抽血。

●補充保健品造成干擾：
生物素（維他命B7）會干擾TSH、T3、T4及心臟標記（如抑制素）的檢測。其他成分如冬蟲夏草、人蔘會影響皮質醇，過量維生素D會改變鈣濃度，過多鋅與銅互相干擾，也可能導致鐵的數據異常。建議抽血前停用補品2至3天，並與醫師討論。

●水分攝取不足：
缺水會增加血液濃度，讓電解質、尿素氮、肌酸酐及血紅素等數據不準確。建議檢查前一天多喝水，當天抽血前20至30分鐘再喝約500毫升的水。

●未告知醫師自行購買的藥物：
網路及保健診所販售的荷爾蒙、減重注射劑、肽類藥物等都會影響血液指標。若醫師不知情，可能導致誤判。建議病人應詳實告知用藥情形。

●抽血當天早上劇烈運動：
劇烈運動會暫時升高肌酸酐、肝指數及血糖等數據，導致誤判。輕度散步無妨，但應避免高強度運動。

●前一晚吃高脂肪餐：
高脂餐會影響膽固醇及三酸甘油脂數值，並可能誤導脂肪代謝檢查，尤其對有心血管風險者影響更大。建議前一晚進食清淡餐點。

●開始使用新藥又太快進行抽血：
新開始服用甲狀腺藥物或降血脂藥，需等待6至8週血液結果才會穩定。太早檢查無法正確評估療效。

●抽血與回診間隔太短：
抽血報告通常需數天出爐，若抽血時間太接近回診日，醫師可能來不及評估與解讀。建議至少提前5至7天抽血。

