健康網》勿「博士博」擅自停藥 醫：保健食品不可取代藥
〔健康頻道／綜合報導〕國人愛吃保健食品，但有時又很「博士博（台語意指賣弄知識）」，尤其是長期服用處方藥的病人，博田國際醫院內分泌新陳代謝科醫師蔡哲嘉呼籲，一定要遵循醫囑服藥、不要亂服用「保健食品」！
根據臉書專頁「博田國際醫院 K-Harbor｜官方唯一」指出，蔡哲嘉說，常常會聽見病人問醫師：「聽說紅麴能降膽固醇，我是不是可以停藥了？」他會不厭其煩地再衛教一遍，保健食品不能取代正規藥物，有時還會帶來危險！
他指出，紅麴含類他汀類Statin成分，與降血脂藥併用等同加倍藥物副作用，增加肌病/橫紋肌溶解風險。
像是魚油，抑制血小板凝集，與抗凝血藥（阿斯匹靈、保栓通、華法林）併用出血風險；術前7-10天需避免。至於苦瓜胜肽，降糖效益有限（約降5–10mg/dL），可能會使得腸胃不適，但不能取代降糖藥。
蔡哲嘉表示，保健食品≠藥，缺乏嚴謹臨床實證與品質控管。守護健康最實在的方法，就是遵循醫囑服藥、不要亂服用「保健食品」！
