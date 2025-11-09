自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》肚子痛比骨折痛還痛 兒醫：哥哥救了弟弟一命

2025/11/09 23:58

對於小兒肚子痛，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，病患及家屬能夠很快速表達症狀，提供醫師掌握關鍵判斷，更能把握住黃金治療期治療疾病；圖為情境照。（圖取自Freepik）

對於小兒肚子痛，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，病患及家屬能夠很快速表達症狀，提供醫師掌握關鍵判斷，更能把握住黃金治療期治療疾病；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次看診前都會在心裡默念一遍，等等進診間要問什麼問題？如何利用那讀秒的時間，講清楚自己的症狀。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，一位孩子喊肚子痛，哥哥一句話：「醫師，我弟弟去年骨頭斷掉的痛都沒有今天痛！」他心中馬上閃過念頭，整個警覺提升。

吳昌騰在臉書專頁「台灣兒童急診醫學教學FB-林口長庚兒童急診」指出，在吵雜忙碌的急診室裡，最珍貴的資訊來源，往往不是冰冷的儀器數據，而是來自病人及照顧者的「線索」，這位17歲的弟弟被家人帶來急診，全家心急如焚。

經初步檢查後，吳昌騰再次詢問孩子：「你疼痛的程度？」哥哥在場補充一句：「比骨頭斷掉還痛！」醫師聽後知道他此刻的痛苦超越了骨折，這就不再是單純的胃痛，而是一個潛在的外科急症。這促使他立刻安排了特定角度的腹部站立X光檢查，最終證實了醫療團隊的擔憂──消化性潰瘍穿孔（Perforated Peptic Ulcer），一個需要立刻手術的急症。

吳昌騰表示，病人若能明白表述自己的症狀，才能讓醫師做出快、狠、準的決斷。他也建議，當孩子喊肚子痛時，有以下這些警訊，請盡快就醫：

●疼痛勝過以往最痛的經驗（例如超過骨折痛）。

●肚子摸起來又硬又緊、孩子不敢伸直或走動。

●持續嘔吐、吐血或咖啡渣樣物，黑便或血便。

●右下腹痛合併食慾差、走路痛（考慮闌尾炎）。

●痛到半夜驚醒、止痛後仍很快復發。

●明顯脫水：喝不下水、尿量顯著變少、精神差、臉色蒼白、冒冷汗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中