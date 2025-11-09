健康網》肚子痛比骨折痛還痛 兒醫：哥哥救了弟弟一命

對於小兒肚子痛，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，病患及家屬能夠很快速表達症狀，提供醫師掌握關鍵判斷，更能把握住黃金治療期治療疾病；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每次看診前都會在心裡默念一遍，等等進診間要問什麼問題？如何利用那讀秒的時間，講清楚自己的症狀。林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，一位孩子喊肚子痛，哥哥一句話：「醫師，我弟弟去年骨頭斷掉的痛都沒有今天痛！」他心中馬上閃過念頭，整個警覺提升。

吳昌騰在臉書專頁「台灣兒童急診醫學教學FB-林口長庚兒童急診」指出，在吵雜忙碌的急診室裡，最珍貴的資訊來源，往往不是冰冷的儀器數據，而是來自病人及照顧者的「線索」，這位17歲的弟弟被家人帶來急診，全家心急如焚。

請繼續往下閱讀...

經初步檢查後，吳昌騰再次詢問孩子：「你疼痛的程度？」哥哥在場補充一句：「比骨頭斷掉還痛！」醫師聽後知道他此刻的痛苦超越了骨折，這就不再是單純的胃痛，而是一個潛在的外科急症。這促使他立刻安排了特定角度的腹部站立X光檢查，最終證實了醫療團隊的擔憂──消化性潰瘍穿孔（Perforated Peptic Ulcer），一個需要立刻手術的急症。

吳昌騰表示，病人若能明白表述自己的症狀，才能讓醫師做出快、狠、準的決斷。他也建議，當孩子喊肚子痛時，有以下這些警訊，請盡快就醫：

●疼痛勝過以往最痛的經驗（例如超過骨折痛）。

●肚子摸起來又硬又緊、孩子不敢伸直或走動。

●持續嘔吐、吐血或咖啡渣樣物，黑便或血便。

●右下腹痛合併食慾差、走路痛（考慮闌尾炎）。

●痛到半夜驚醒、止痛後仍很快復發。

●明顯脫水：喝不下水、尿量顯著變少、精神差、臉色蒼白、冒冷汗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法