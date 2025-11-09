限制級
健康網》曾執導孔劉名片導演金燦民器捐 醫：腦死須經2次判定
〔健康頻道／綜合報導〕南韓名導金燦民年僅40歲，上月因腦出血送醫，沒能救回一命，7日被醫院宣判為「腦死」，他的家人決定捐出4個器官。
根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，腦死捐贈或生命末期捐贈，「器官捐贈」包含器官或組織捐贈，依據人體器官移植條例第4條規定，醫師自屍體摘取器官施行移植手術，必須在器官捐贈者經其診治醫師判定病人死亡後為之。前述死亡以腦死判定者，應依中央衛生主管機關規定之判定程序為之。此外，人體器官移植條例第12條規定，提供移植之器官，應以無償捐贈方式為之。
金燦民因執導由南韓男演員孔劉主演的《諜影殺機》而成為名導。金燦民的家人在IG寫著：「上個月20日因腦出血倒下的哥哥，儘管家人們滿懷希望，但最終仍未能恢復意識。7日被判定腦死後，透過器官捐贈，將珍貴的新生命分享給了4個人，隨後回到了主的懷抱。」
在台灣器官捐贈流程如下：
1.發掘潛在器官捐贈病人（醫師評估或家屬主動提出等）。
2.通知受理醫院器官移植小組相關成員。
3.向家屬說明器官捐贈流程及確認捐贈意願。
4.協助病人家屬簽署捐贈同意書等相關文件。
5.器官移植小組啟動相關檢驗、進行捐贈者的照顧及生命徵象的維持。
6.兩次腦死判定（意外死亡者，需報請檢察官同意）。
7.器官捐贈與移植手術。
8.協助辦理出院手續。
