自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》曾執導孔劉名片導演金燦民器捐 醫：腦死須經2次判定

2025/11/09 14:37

南韓名導金燦民因執導名演員孔劉主演的《諜影殺機》而成為名導。不幸於日前腦出血病逝。（取自諜影殺機劇照）

南韓名導金燦民因執導名演員孔劉主演的《諜影殺機》而成為名導。不幸於日前腦出血病逝。（取自諜影殺機劇照）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓名導金燦民年僅40歲，上月因腦出血送醫，沒能救回一命，7日被醫院宣判為「腦死」，他的家人決定捐出4個器官。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，腦死捐贈或生命末期捐贈，「器官捐贈」包含器官或組織捐贈，依據人體器官移植條例第4條規定，醫師自屍體摘取器官施行移植手術，必須在器官捐贈者經其診治醫師判定病人死亡後為之。前述死亡以腦死判定者，應依中央衛生主管機關規定之判定程序為之。此外，人體器官移植條例第12條規定，提供移植之器官，應以無償捐贈方式為之。

健康網》曾執導孔劉名片導演金燦民器捐 醫：腦死須經2次判定

曾執導「諜影殺機」電影成為名導金燦民，被判定為腦死，家人決定捐出他的4個器官。中國醫藥大學附設醫院表示，台灣器捐程序須2次判定腦死，才會執行器捐。（取自金燦民臉書）

金燦民因執導由南韓男演員孔劉主演的《諜影殺機》而成為名導。金燦民的家人在IG寫著：「上個月20日因腦出血倒下的哥哥，儘管家人們滿懷希望，但最終仍未能恢復意識。7日被判定腦死後，透過器官捐贈，將珍貴的新生命分享給了4個人，隨後回到了主的懷抱。」

在台灣器官捐贈流程如下：

1.發掘潛在器官捐贈病人（醫師評估或家屬主動提出等）。

2.通知受理醫院器官移植小組相關成員。

3.向家屬說明器官捐贈流程及確認捐贈意願。

4.協助病人家屬簽署捐贈同意書等相關文件。

5.器官移植小組啟動相關檢驗、進行捐贈者的照顧及生命徵象的維持。

6.兩次腦死判定（意外死亡者，需報請檢察官同意）。

7.器官捐贈與移植手術。

8.協助辦理出院手續。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中