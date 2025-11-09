中醫師全聯會參拜神農大帝 祈中醫蓬勃發展

中醫師全聯會名譽理事長林永農、名譽理事長詹永兆、新任理事長蘇守毅等人今至官田慈聖宮參拜漢醫藥始祖神農大帝。（陳俊銘提供）

〔記者王涵平／台南報導〕中醫師全聯會名譽理事長林永農、名譽理事長詹永兆、新任理事長蘇守毅等人今至官田慈聖宮參拜漢醫藥始祖神農大帝，祈願台灣中醫蓬勃發展、凝聚中醫力量，提升台灣醫療韌性。

林永農等人偕同中南部14縣市理事長，由台南市中醫師公會理事長陳俊銘等人陪同，60餘位至台南官田慈聖宮參拜神農大帝。慈聖宮為台灣歷史最悠久的神農大帝廟宇之一，由明鄭陳永華諮議參軍於1662年所創建，被尊為「開台神農大帝祖廟」，在中醫信仰與醫藥文化傳承上具有深厚歷史意義。

蘇守毅表示，中醫師公會全聯會一向秉持「守護台灣人民健康、提升中醫藥價值」為核心理念，致力推動中醫藥現代化與制度化發展，結合預防醫學與公共衛生體系，全力積極配合賴總統的「健康台灣」的政策，讓中醫成為提升台灣醫療韌性與全民健康的重要支柱。

面對氣候變遷、高齡化與疫情挑戰，蘇守毅指出，全聯會將積極推動中醫照護網絡建構、人才培育、臨床研究與長照體系中醫介入等工作，並深化跨界合作與國際交流，推動中醫與現代醫學共同進步，讓中醫在新時代醫療體系中發揮更關鍵的角色。

