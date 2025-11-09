健康網》韓籍7旬翁來台旅遊泡湯身亡 專家：泡湯勿超過15分鐘

專家提醒長者，泡湯時勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、飲酒或吃飽後應隔2小時以上再泡等，減少引發心血管或腦血管急症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國籍C姓7旬老翁，近日隨家人來台旅遊，入住台北市北投區溫泉會館。昨晚老翁在房內湯屋泡湯時，被家人發現倒臥浴池內傳出不幸死亡。由於天氣漸冷，衛福部國民健康署衛教資料提醒心血管疾病與年長者，泡湯時勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、飲酒或吃飽後應隔2小時以上再泡等，減少引發心血管或腦血管急症風險。

昨晚老翁在房內湯屋泡湯時，許久沒有動靜，女兒察覺不對，開門查看，赫見老翁倒臥浴池內；儘管救護人員火速到場救援，但C姓老翁已經明顯死亡。警方說，經詢問家屬，發現他患有慢性病，不排除他暴斃跟疾病有關。

近期天氣轉涼，適合泡溫泉，不過，心血管疾病等慢性病患者，最好要謹慎。為了讓民眾能健康享受泡湯樂趣，國民健康署提供長者健康泡湯6項原則：

●短時間：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

●慢起身：泡溫泉會導致血管擴張，造成低血壓，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。

●多喝水：泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水，造成頭昏及暈倒。

●看水溫：糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不要一下用冷水，一下用熱水，這種方式最危險。

因為冷熱溫差大將導致血管急速舒張、收縮，心血管突然收縮或血流受到阻塞，易引發心肌梗塞或缺血性中風。

●避飯後：天冷大家會相約吃麻油雞、羊肉爐、麻辣鍋等大餐，也會來一點酒祛寒。因為酒精、麻辣食物都會讓心跳加速，加上熱水、溫泉刺激，恐怕心臟負荷不了，造成心肌梗塞、中風等意外，建議最好是飯後2小時以後再泡湯。

●揪團去：有心血管等慢性疾病，泡湯時最好有親人陪同，避免獨自在個人池，免得發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時機。

