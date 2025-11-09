自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》韓籍7旬翁來台旅遊泡湯身亡 專家：泡湯勿超過15分鐘

2025/11/09 15:10

專家提醒長者，泡湯時勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、飲酒或吃飽後應隔2小時以上再泡等，減少引發心血管或腦血管急症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒長者，泡湯時勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、飲酒或吃飽後應隔2小時以上再泡等，減少引發心血管或腦血管急症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國籍C姓7旬老翁，近日隨家人來台旅遊，入住台北市北投區溫泉會館。昨晚老翁在房內湯屋泡湯時，被家人發現倒臥浴池內傳出不幸死亡。由於天氣漸冷，衛福部國民健康署衛教資料提醒心血管疾病與年長者，泡湯時勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、飲酒或吃飽後應隔2小時以上再泡等，減少引發心血管或腦血管急症風險。

昨晚老翁在房內湯屋泡湯時，許久沒有動靜，女兒察覺不對，開門查看，赫見老翁倒臥浴池內；儘管救護人員火速到場救援，但C姓老翁已經明顯死亡。警方說，經詢問家屬，發現他患有慢性病，不排除他暴斃跟疾病有關。

近期天氣轉涼，適合泡溫泉，不過，心血管疾病等慢性病患者，最好要謹慎。為了讓民眾能健康享受泡湯樂趣，國民健康署提供長者健康泡湯6項原則：

●短時間：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘，以免因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

●慢起身：泡溫泉會導致血管擴張，造成低血壓，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。

●多喝水：泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水，造成頭昏及暈倒。

●看水溫：糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不要一下用冷水，一下用熱水，這種方式最危險。

因為冷熱溫差大將導致血管急速舒張、收縮，心血管突然收縮或血流受到阻塞，易引發心肌梗塞或缺血性中風。

●避飯後：天冷大家會相約吃麻油雞、羊肉爐、麻辣鍋等大餐，也會來一點酒祛寒。因為酒精、麻辣食物都會讓心跳加速，加上熱水、溫泉刺激，恐怕心臟負荷不了，造成心肌梗塞、中風等意外，建議最好是飯後2小時以後再泡湯。

●揪團去：有心血管等慢性疾病，泡湯時最好有親人陪同，避免獨自在個人池，免得發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時機。

相關新聞請見

韓國老翁跟家人來台旅遊 入住北投溫泉飯店泡湯竟暴斃

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中