健康 > 醫療急先鋒

白袍守初心》22年不間斷！ 中醫卓青峰用同理心守護阿里山偏鄉

2025/11/09 14:26

迦南中醫診所院長卓青峰投入偏鄉巡迴醫療22年。（記者王善嬿攝）

迦南中醫診所院長卓青峰投入偏鄉巡迴醫療22年。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰同理身體不適、行動不便患者辛勞，最早響應國民健保巡迴醫療服務計畫，到阿里山鄉來吉、樂野等鄒族部落成立中醫巡迴醫療點，克服往返4小時、山路崎嶇顛簸困難，每週一次與太太開吉普車上山為患者診療迄今22年，近2年嘉義市推行到宅醫療服務，他也響應加入，騎著機車宛如外送員，將醫療送到患者家中。

66歲卓青峰出生自台南，因妻子是雲林人，自中國醫藥大學學士後中醫系畢業後，落腳嘉義開業，方便往返雲林、台南。

卓醫師來了，大家可以生病了

22年前，全民健保開始推行中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案，卓青峰率先響應，每週1次與太太、偶爾由三哥陪同，開吉普車載著中醫藥品，花約2小時到來吉部落為村民診療，再花近2小時下山，不只平日克服崎嶇顛簸山路，八八風災豪雨狂瀉，他開車自雲林草嶺要進部落，還遇到道路遭沖斷、落石等驚險景象，也因此將醫療點移往樂野部落，每次看診當天，村長還會廣播「卓醫師來了，大家可以生病了」，語氣雖幽默，卻道盡山區偏鄉醫療匱乏、交通不便無奈。

中醫師卓青峰（左）近年投入到宅醫療服務，騎裝著置物箱的機車到宅為患者診療。右為卓青峰妻子。（記者王善嬿攝）

中醫師卓青峰（左）近年投入到宅醫療服務，騎裝著置物箱的機車到宅為患者診療。右為卓青峰妻子。（記者王善嬿攝）

因應台灣邁入超高齡社會，他近年到成功大學醫學院老年學研究所進修取得碩士，學習智慧醫療等新知，還加入「嘉義市醫療到府服務」，騎著機車與同為中醫師的女兒卓家貞往返診所、患者家中診療，日前還因此車禍受傷、住院多日。

獲厚生基金會醫療奉獻獎

去年他獲厚生基金會醫療奉獻獎等獎項，他謙稱只是做好自己本分，且因年幼罹患小兒麻痺、左腳肌力較弱，受民間傳說八仙過海「李鐵拐」激勵，以信仰理念「基督的心」救治病患。

他說，因921大地震曾到南投災區診療，對災區、偏鄉狀況熟悉，加上偏鄉醫療經驗，擔任全民健保中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案召集人分享自身經驗，包括善用公路局即時影像觀測路況、查詢中央氣象署天氣預報、與當地雜貨店打好關係了解即時路況等，降低到偏鄉山區的風險，藉此鼓勵更多的中醫師投入偏鄉巡迴醫療，消滅「無中醫鄉」，讓無法出門患者，也能獲得醫師診療治癒、不再生病。

