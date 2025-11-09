健康網》免疫細胞也會「換班」 醫：想顧好免疫時鐘做4事

免疫系統像24小時運作的工廠，每個時段的免疫細胞也不同，一旦晚睡、三餐不定時，原本該出現的免疫細胞沒上場，身體容易出狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸冷，很多民眾早上起床時覺得常常鼻塞，有時是皮膚癢，甚至連感冒症狀都拖很久。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，有時候不是免疫力下降，而是它們「上錯班」。免疫系統像是24小時運作的工廠，每個時段的免疫細胞也不同，一旦晚睡、三餐不定時，原本該出現的免疫細胞沒上場，身體自然就容易出狀況。

掌握免疫力的晝夜節律，才是找回免疫系統最佳工作模式。當民眾的抵抗力變差，可能是免疫時鐘錯亂了。張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，當有出現以下的這些情況，包括：早上起床鼻子特別塞，但過了中午就通了；晚上的傷口特別癢，蕁麻疹也容易發作；感冒常不是當天就發燒，而是熬夜隔天才爆發；一個夜班下來，整個人虛，腸胃亂、皮膚敏感、喉嚨癢等。正代表免疫力正在下降。

張家銘說明，免疫低落的狀態，不只是體質變差，很可能是免疫時鐘的影響。 2025年 Frontiers in Bioscience 的一篇綜論就詳細整理說明了這現象。簡單來說，白天是戰鬥防禦班，像是嗜中性球、巨噬細胞會出來巡邏，處理外來病原。晚上換修復型的免疫細胞，T細胞、B細胞開始訓練、整理白天打仗的資料。

他接著說，一旦熬夜、夜晚暴露太多光、睡不好，免疫細胞的時鐘班表就會亂掉，容易讓原本該出現的免疫兵力沒上場，導致外來的病原來了也無法守護健康。

免疫反應也有「黃金時段」

張家銘解釋，像是沙門氏菌（Salmonella）在早上感染人體時，免疫細胞會比較快出動，效果好很多；但如果感染發生在夜晚，身體反應就比較慢。自然殺手細胞用來對付癌細胞的穿孔素（Perforin），也不是隨時都有，它們在某些時間點表現量特別高，代表身體的「腫瘤偵測」會有特定時間更強。

他提到，有些癌症治療，選在晚上施打效果會更好，有些疫苗早上打，產生的抗體比較多，有些免疫抑制劑晚上吃，比白天吃副作用更低。醫療已經不再只是看指數、對症下藥，而是從時間下手。

民眾可以怎麼做，才能在日常生活裡「掌握免疫時鐘」，張家銘提出以下4項建議：

●晨光

早上起床後 1 小時內，記得曬一下陽光，不一定要大太陽，窗邊也好，這是讓大腦和免疫系統同步醒來的信號。

●規律用餐

吃飯時間固定，尤其午餐與晚餐不要亂跳，腸道菌也要跟著節奏製造短鏈脂肪酸，幫助抗發炎與修復。

●睡前別近手機

晚上睡前2小時，放下手機，調暗燈光，讓褪黑激素開始分泌。這不是單純助眠，而是啟動整晚免疫修復工作的關鍵。

●午後安排運動

下午時段（約3時到6時之間）是免疫細胞活動最活躍的時候，不只反應速度快，抗氧化能力也最強。這時候安排運動，不但能增強抵抗力、穩定免疫節奏，也讓你運動後恢復得更快、效果更好。

張家銘總結，如果經常覺得身體怪怪的、免疫力掉下來，檢查也都沒異常，那可能是免疫時鐘亂了，不妨試著讓光線、睡眠、飲食、運動回到免疫力的晝夜節律。

