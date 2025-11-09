自由電子報
缺乏「燃脂酵素」反而變瘦？ 法國研究揭開脂肪代謝之謎

2025/11/09 12:05

法國最新研究顛覆過去對脂肪代謝的認知，發現關鍵酵素不僅分解脂肪，也負責維持脂肪組織的健康；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學網站《SciTechDaily》報導，過去，「荷爾蒙敏感性解脂酶」（Hormone-sensitive lipase，簡稱 HSL）被視為人體的「脂肪燃燒開關」，能在能量不足時釋放儲存在脂肪細胞內、稱為「脂肪滴」（lipid droplets）的微小油滴構造中的脂肪作為燃料。然而，此理論無法解釋一個長期的醫學悖論：缺乏HSL的人與實驗鼠，非但不會變胖，反而會罹患罕見的「脂肪營養不良症」（lipodystrophy）。

為解開此謎團，由法國圖盧茲大學（University of Toulouse）代謝與心血管疾病研究所朗吉（Dominique Langin）教授領導的研究團隊發現，HSL不僅存在於脂肪細胞的「脂肪滴」表面負責分解脂肪，也同時存在於細胞核內。研究共同作者解釋，在細胞核中，HSL能與其他蛋白質結合，參與一套維持脂肪細胞健康與正常數量的基因調控機制。

荷爾蒙精細調控酵素位置

研究顯示，HSL在細胞核內外的分佈會隨身體狀態而改變。當人體處於禁食狀態時，腎上腺素等荷爾蒙會促使HSL離開細胞核，前往脂肪滴啟動脂肪分解；相反地，在肥胖等病理狀態下，過多的HSL留在細胞核內，反而會導致脂肪細胞功能失衡。

朗吉教授在這篇發表於權威期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的研究中總結，此發現完美解釋了為何缺乏HSL的患者會罹患脂肪營養不良症。他強調：「我們自1960年代以來就知道HSL是脂肪分解酵素，但現在我們證實，它同時也是維持脂肪組織健康的關鍵守護者。」了解HSL的雙重作用，將為全球25億受肥胖或超重影響的人口，以及糖尿病等代謝疾病的治療，開闢全新的研究途徑。

