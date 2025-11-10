自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》護腦關鍵在好油！專家揭5重點 吃魚別犯「這1錯」

2025/11/10 07:24

專家指出，大腦需要好油脂，才能提升記憶力，吃魚時最好別油炸，以免讓珍貴的脂肪成分流失超過一半；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾會認為，油脂食物吃太多有害健康。食農專家韋恩指出，攝取油脂對維持大腦功能、集中力和記憶力非常重要。因為脂肪佔據了大腦50~60%的重量，是全身器官最高的，因此，大腦比所有器官都需要優質的油脂。他藉此建議民眾攝取優良油脂的5大重點，其中DHA耐熱性差，吃魚時最好別油炸，會讓珍貴的脂肪成分流失超過一半。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，在健康浪潮下，油脂常被認為是有害健康和造成肥胖的元凶，然而，大腦比所有器官都需要優質的油脂，如果好的油脂攝取不足，就會影響大腦的正常機能。這些好的油脂裡最重要的就是卵磷脂、Omega-3和膽固醇，他分別說明油脂對大腦的作用：

●卵磷脂

卵磷脂是記憶相關的腦內物質「乙醯膽鹼」、「磷脂醯絲胺酸（腦磷脂）」和「髓磷脂」。乙醯膽鹼與磷脂絲胺酸是影響記憶力的腦內物質，能記住人的臉卻想不起名字等記憶力下降的情況，都是由於乙醯膽鹼的不足所造成的。

髓磷脂是幫助腦細胞間訊息傳遞的物質。如果卵磷脂不足，髓鞘變得脆弱，則訊息無法傳遞到下一個腦細胞。有時候會發生出門購物，到了商店卻忘記自己要買什麼。

●Omega-3

DHA和EPA等稱為Omega-3的油類，對於腦神經的發展和功能維持是不可或缺的。特別是DHA能活化腦中必要的神經元，提升判斷力和專注力。

另外，EPA具有減少血液三酸甘油脂、使血液變得流暢的作用。它能保持腦內血管的年輕化，並改善幸福荷爾蒙「血清素」的功能。

●膽固醇

體內的膽固醇中有高達1/4都存在大腦中，由於腦神經細胞進行高度的訊息處理，所以形狀非常複雜。維持這些細胞膜的形狀和彈性，要靠膽固醇。此外，幫助建立抗壓力的身體的皮質醇，與性荷爾蒙也必須以膽固醇為原料。

吃好油5重點

那麼，民眾如何從日常裡攝取好的油脂呢？韋恩建議，不妨從以下5大重點做起：

1.吃蛋

蛋黃中含有的卵磷脂是大腦神經傳導物質的來源。另外，蛋也是含膽固醇的食材，但飲食中攝取的膽固醇，並不會立即導致血液裡的高膽固醇，所以每天2顆蛋可以不用擔心。

2.大豆製品

大豆中含有卵磷脂。豆漿、豆腐都是很好的食物來源。

3.吃魚

在魚類中，秋刀魚、鯖魚、鮪魚和鯡魚等魚富含DHA和EPA，能夠活化大腦。要特別留意的是，DHA和EPA對熱的耐受性差且容易氧化，油炸等高溫烹調方法會使珍貴的脂肪成分流失超過一半。

4.亞麻仁油或紫蘇油

為了保持細胞功能的正常，Omega-3和Omega-6的平衡非常重要。但是，日常使用的食用油、市售沙拉醬和加工食品中幾乎都是Omega-6。因此，可以使用Omega-3的亞麻仁油和紫蘇籽油，積極補充Omega-3脂肪酸。

5.攝取奇亞籽

奇亞籽中富含Omega-3脂肪酸的α-亞麻酸（ALA），也是素食者攝取Omega-3的良好來源。

