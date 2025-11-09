自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高雄5月嬰發燒診所卻給過敏藥水 藥師堅沒拿錯藥家長氣炸

2025/11/09 12:34

 

家長質疑，若家長沒有發現，恐怕讓5個月大的嬰兒吃錯藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

家長質疑，若家長沒有發現，恐怕讓5個月大的嬰兒吃錯藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者許麗娟／高雄報導〕有家長在Threads社群平台貼文，指7日帶感冒發燒的5個月大的寶寶到高雄鳳山某診所看診，醫師開了退燒藥，診所藥師卻拿了「2瓶過敏藥水」，而藥師卻堅持沒有拿錯並喊要報警，後來診所調監視器確認是藥師拿錯才道歉，但家長已氣炸並指這不是該名藥師第1次給錯藥了，高雄市衛生局將前往稽查，若違反規定將處分。

家長發文指出，寶寶因感冒發燒到該診所看診，醫師開了退燒藥，拿到的藥袋卻完全沒有退燒藥水，只有2瓶過敏藥水，她詢問醫師後，醫師拿著藥袋去找藥師換藥，但換完藥後，藥師卻大言不慚的說她沒有拿錯，要家長去調監視器，甚至說有沒有拿錯做家長的心知肚明，甚至不斷嚷嚷要報警。

事後經醫師娘調完監視器說「藥師確實拿錯藥」，還問家長希望怎麼處理？而藥師雖口頭道歉，但卻指過敏藥水是備用藥。但家長質疑，若家長沒有發現，讓5個月大的嬰兒吃錯藥，不僅沒退燒還可能危及生命安全，認為該名藥師沒有三讀五對做到該做的責任，而且也曾遇過藥師把A的藥給了B的拿錯藥事件。

高雄市衛生局表示，將對該家診所、藥師進行「無預警」稽查，若查有違反相關《醫療法》、《藥事法》或《藥師法》事證，定依據相關事證處分，包含依法移付懲戒。

