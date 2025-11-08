健康網》單憑著上人給8個字 花慈院長林欣榮拚盡心力

花蓮慈濟醫院院長林欣榮憑著證嚴上人給的8個字，把花慈做好做滿。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「品質提升、人才培育」花蓮慈濟醫院院長林欣榮道出當年證嚴上人法師 交付給他的任務。他回憶，那天在靜思精舍，萬籟俱靜，上人坐在窗邊，緩緩吐出這8個字。

林欣榮在自己的新書《醫療希望在花蓮》揭露這個小故事，他說，上人這8個字，像是看穿他這些年來的心思。而他心中也不免有許多的小劇場，像是「品質提升」，說來簡單，做起來卻步步艱辛。

他表示，10年前再度回到花慈，面臨設備不夠、人力短缺。而行政團隊謹守預算底線，常問他：「這樣會不會太貴？要不要再等等？」

林欣榮心知肚明，這一等就是等於錯過，他靜下心來想「節流」終究不是一個醫院永遠的策略，一昧想要省錢，那如何成長？

於是，他打消那種節流的觀念，反而要採購最好的儀器、聘請最好的老師、提供醫師最好的場域。他說道：「這樣我們的病人才有機會得到最好的照顧。」

他向同仁說：「我們是要讓醫院『活』下來，不是『省』下來。」只是加在他肩上的壓力不少，他要到處找錢、找人、找資源 ，從癌症的綠色通道到智慧醫療系統，一項項的推、一步步的來。

硬體有了，那人呢？另一個大煩惱又降臨了，林欣榮知道，花蓮長期被視為醫療的邊陲，年輕醫師羽翼已豐就離開了，「我實在很不服氣！為什麼不能留任更多專業團隊？」

他又拿出拚命三郎的個性，親自問這些有前瞻性的醫師：「你們想要做什麼樣的研究？我幫你找人、找錢、找資源。就是如此一步一腳印，花慈診間不夠，有的還得移至臨時貨櫃裡。

林欣榮甚至帶隊參加國際醫學會議，「那時我當年努力擠進的世界，如今我要打開一扇窗，讓他們可以看見、走進去」。

如今，林欣榮回想上人為何只給這8個字？但僅8個字足以讓他用盡心思，全力以赴，跟時間、空間賽跑。（擷取《醫療希望在花蓮》章節）

