自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》單憑著上人給8個字 花慈院長林欣榮拚盡心力

2025/11/08 23:45

花蓮慈濟醫院院長林欣榮憑著證嚴上人給的8個字，把花慈做好做滿。（記者李惠芬攝）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮憑著證嚴上人給的8個字，把花慈做好做滿。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「品質提升、人才培育」花蓮慈濟醫院院長林欣榮道出當年證嚴上人法師 交付給他的任務。他回憶，那天在靜思精舍，萬籟俱靜，上人坐在窗邊，緩緩吐出這8個字。

林欣榮在自己的新書《醫療希望在花蓮》揭露這個小故事，他說，上人這8個字，像是看穿他這些年來的心思。而他心中也不免有許多的小劇場，像是「品質提升」，說來簡單，做起來卻步步艱辛。

他表示，10年前再度回到花慈，面臨設備不夠、人力短缺。而行政團隊謹守預算底線，常問他：「這樣會不會太貴？要不要再等等？」

健康網》單憑著上人給8個字 花慈院長林欣榮拚盡心力

林欣榮心知肚明，這一等就是等於錯過，他靜下心來想「節流」終究不是一個醫院永遠的策略，一昧想要省錢，那如何成長？

於是，他打消那種節流的觀念，反而要採購最好的儀器、聘請最好的老師、提供醫師最好的場域。他說道：「這樣我們的病人才有機會得到最好的照顧。」

他向同仁說：「我們是要讓醫院『活』下來，不是『省』下來。」只是加在他肩上的壓力不少，他要到處找錢、找人、找資源 ，從癌症的綠色通道到智慧醫療系統，一項項的推、一步步的來。

硬體有了，那人呢？另一個大煩惱又降臨了，林欣榮知道，花蓮長期被視為醫療的邊陲，年輕醫師羽翼已豐就離開了，「我實在很不服氣！為什麼不能留任更多專業團隊？」

他又拿出拚命三郎的個性，親自問這些有前瞻性的醫師：「你們想要做什麼樣的研究？我幫你找人、找錢、找資源。就是如此一步一腳印，花慈診間不夠，有的還得移至臨時貨櫃裡。

林欣榮甚至帶隊參加國際醫學會議，「那時我當年努力擠進的世界，如今我要打開一扇窗，讓他們可以看見、走進去」。

如今，林欣榮回想上人為何只給這8個字？但僅8個字足以讓他用盡心思，全力以赴，跟時間、空間賽跑。（擷取《醫療希望在花蓮》章節）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中