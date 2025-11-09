限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》地瓜葉穩血糖、控食慾 自種法輕鬆種
〔健康頻道／綜合報導〕一年四季都能採，在家就能輕鬆種「地瓜葉」。農糧署指出，地瓜葉生命力強，病蟲害少。適合栽種於溫暖潮濕氣候，只要準備一個盆栽，便能在戶外空間以扦插方式種植。營養師高敏敏表示，地瓜葉是天然的瘦身幫手！不只便宜好取得，營養成分更能幫助調節血糖與控制食慾。
高敏敏於臉書粉專分享，地瓜葉的其他營養益處。
請繼續往下閱讀...
●多種植化素：抗氧化、抗發炎、護肝又護眼。
●豐富膳食纖維：促進腸道益菌生長 幫助穩糖 排便順暢。
●多種礦物質：鉀、鎂、鐵、鈣 強健骨骼與肌肉。
●高含量葉綠素：幫助淨化體內環境 提升氣色。
農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，如何自己栽種地瓜葉。
1.剪節點：每6～8節剪成一段，保留上方葉子、其餘去除。
2.扦插：插入土中，株距約25公分、深度約7～10公分。
3.澆水：放在通風、日照良好的地方，保持土壤濕潤。
農糧署補充，春夏約7～15天、秋冬約20～30天，即可採收一次。現採地瓜葉下鍋快炒，清甜爽脆、營養滿分，不論炒皮蛋還是拌蠔油都超美味。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應