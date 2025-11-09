健康網》地瓜葉穩血糖、控食慾 自種法輕鬆種

營養師高敏敏表示，地瓜葉是天然的瘦身幫手！不只便宜好取得，裡面的營養更能幫助調節血糖與控制食慾。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一年四季都能採，在家就能輕鬆種「地瓜葉」。農糧署指出，地瓜葉生命力強，病蟲害少。適合栽種於溫暖潮濕氣候，只要準備一個盆栽，便能在戶外空間以扦插方式種植。營養師高敏敏表示，地瓜葉是天然的瘦身幫手！不只便宜好取得，營養成分更能幫助調節血糖與控制食慾。

高敏敏於臉書粉專分享，地瓜葉的其他營養益處。

●多種植化素：抗氧化、抗發炎、護肝又護眼。

●豐富膳食纖維：促進腸道益菌生長 幫助穩糖 排便順暢。

●多種礦物質：鉀、鎂、鐵、鈣 強健骨骼與肌肉。

●高含量葉綠素：幫助淨化體內環境 提升氣色。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，如何自己栽種地瓜葉。

1.剪節點：每6～8節剪成一段，保留上方葉子、其餘去除。

2.扦插：插入土中，株距約25公分、深度約7～10公分。

3.澆水：放在通風、日照良好的地方，保持土壤濕潤。

農糧署補充，春夏約7～15天、秋冬約20～30天，即可採收一次。現採地瓜葉下鍋快炒，清甜爽脆、營養滿分，不論炒皮蛋還是拌蠔油都超美味。

