健康網》醫療的希望在花蓮 林欣榮：花慈做到了你也可以

花慈院長林欣榮回首來時路，時時以證嚴法師給他的8個字為座右銘，他一步一腳印打造花慈。（花慈提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮是慈濟醫院長林欣榮第二個故鄉，他二度掌慈濟醫院，今（8）日發表《醫療希望在花蓮》新書，回首在慈濟的日子，他表示，當年證嚴法師交付8個字─「品質提升、人才培育」囑咐，他不僅一步一腳印地做到，如今花慈也要開始興建第5棟大樓。

衛福部長石崇良說，以全國各縣市醫事人員數來看，除了六都外，花蓮縣規模雖屬非偏遠縣市，但因為花慈是教學醫院，醫療量能仍相當完整。他表示，今年5月台美衛生論壇上，美國衛生福利領域之高階官員與學者專家來台，指定要來花慈看看當地醫療，而並非要參觀台大。

林欣榮表示，當年他來到花慈，證嚴法師要他推動中西醫合療，她當時說，老祖宗的東西要傳承，不能忘記。上人表示，西藥是急救、中藥是永久的穩固，不能廢也不能忘。

林欣榮說，《醫療希望在花蓮》的創新醫路不是他個人的故事，而是全院同仁打拚的成果，也是未來努力的方向與目標。慈濟醫院的緣起，是證嚴上人在濟貧過程中感受到「貧病相依」的困境，開始先設義診所，再發起興建醫院。1986年8月，基金會20週年時，花蓮慈濟醫院啟業，第一個創舉就是推動住院不收保證金。同年12月8日，行政院衛生署通函各公立醫院及財團法人醫院，自翌年元月起「住院毋須繳納保證金」。

石崇良指出，全台進行「健康福祉科技整合照護計畫」，做得最好的就是花蓮縣秀林鄉。花慈結合專業醫療與資通訊技術，整合成最新的智慧醫療照護科技，從進駐花蓮縣秀林鄉偏遠地區開始，推動家庭健康戶口名簿歸戶，「這不是簡單的事情，慈濟志工用真心去做，深入每一個家戶」，因此，很快能把高風險家戶區分出來。

《醫療希望在花蓮》是花蓮慈濟全院同仁努力的成果，且是不斷向前推進的目標。林欣榮院長指出，近十年來，花蓮慈濟醫院已獲得15項國家新創獎的肯定，在國家生技醫療品質獎及SNQ國家品質標章認證中，累計獲得1金、2銀、3銅及52個標章。在這本書中可以看到同仁以「病人為中心」的用心、創新與實踐，期許團隊攜手持續為花蓮慈院的未來踏實前進。

