健康網》薑母鴨一餐破千卡！ 營養師教你聰明吃不爆表

〔健康頻道／綜合報導〕進入冬天，是時候揪朋友們來上一鍋暖呼呼的薑母鴨啦～但小心別被高熱量嚇到囉！好食課營養師李宜樺（Anna）整理出，吃一份薑母鴨會有多少熱量，也告訴你如何吃能讓你吃得開心又不怕負擔太重！

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，薑母鴨湯、麵、醬都藏有小陷阱，吃一碗湯（250大卡）+一碗麵（390大卡）＋肉三小塊（140大卡）＋一份蔬菜（25大卡）＋兩個火鍋料與兩湯匙沾醬（130大卡）大約即有935大卡，因此很容易就破1000大卡！

薑母鴨熱量解析

●湯：薑母鴨的湯熱量主要會取決於麻油與米酒的添加量，以外面販售為例一碗湯就要250大卡，一小鍋下來就有880大卡啦！

建議：少喝湯，不僅可減少熱量、油脂攝取，也能少掉許多鈉，遠離高血壓與隔日水腫風險。

●肉：番紅鴨肉香又嫩，但熱量也滿滿啊！半隻（1公斤）大概2290大卡！

建議：先去皮再吃，一塊肉去皮大約即可減少10大卡熱量！

●料：如果你只是加蔬菜，熱量大約25-50大卡左右，但加了炸豆皮、百頁豆腐、豬血糕、貢丸這些，熱量很容易輕輕鬆鬆上到500大卡！

建議：少加加工製品，以天然蔬菜為主，不僅熱量低，也更健康！

●麵：薑母鴨最經典的配角「麻油拌麵線」，一碗250克熱量約390大卡。

建議：可以用南瓜、玉米等未精緻澱粉來替代麵線，增加纖維也減少熱量攝取。

●醬：吃薑母鴨或羊肉爐少不了腐乳醬，一湯匙大約即要40大卡，三湯匙吃下肚也要100大卡多！

建議：適量取用，或使用天然香料如蘿蔔泥、蔥、薑、蒜、辣椒來提味，減少不必要的熱量負擔。

