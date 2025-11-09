健康網》內褲要常換理由 醫：這裡是菌種溫床

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，內褲通常不要使用超過半年，以免纖維老化、殘留皮脂與分泌物，使細菌在纖維孔隙中「定居」；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕內褲是不是都穿到有破洞才換呢？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，真心建議你，快把那條舊內褲扔了！

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，即便在使用洗衣粉、正常洗滌程序下，每件貼身衣物仍可殘留平均約0.1公克的糞便微粒。

這些殘留物中，常檢測出大腸桿菌（E. coli）、腸球菌（Enterococcus spp.）與金黃色葡萄球菌（S. aureus）。其次，洗衣機內桶壁也可成為「細菌再污染」的溫床，導致乾淨衣物遭到二次感染。

黃軒表示，根據日本婦產科醫學會與日本感染症學會的聯合指南，女性貼身衣物（特別是內褲與內衣）建議3-6個月更換一次，因為長期使用的內衣纖維吸附皮脂與分泌物後，即使清洗也難以徹底除菌，容易導致念珠菌陰道炎與細菌性陰道炎（BV）復發。

英國倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）團隊研究指出，內衣與內褲是家庭中細菌密度最高的織物之一，舊衣物（使用超過1年者）之細菌密度可達新衣的8-10倍，因洗衣時水溫不足、纖維老化、殘留皮脂與分泌物，使細菌在纖維孔隙中「定居」。

黃軒建議，記得內褲正確做法：

●每天換洗

●3–6個月汰舊。

●選擇棉質或莫代爾材質。

●以60°C熱水洗+陽光曝曬。

