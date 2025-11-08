自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》防阿茲海默症 西班牙網紅醫鼓吹多攝取6種水果

2025/11/08 20:10

健康網》防阿茲海默症 西班牙網紅醫鼓吹多攝取6種水果

口感較甜的甜櫻桃更酸澀的酸櫻桃，西班牙網紅醫韋勒博士推薦，此水果含褪黑激素和抗氧化物，有效調節睡眠、促進腦毒素清除；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕阿茲海默症是一種隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病。國內失智人口突破30萬人，目前台灣有2款阿茲海默症藥物上市，但費用太高，且施藥對象有限制，並非人人可以使用。西班牙韋勒博士（DrVeller）推薦6種水果，可望減緩大腦發炎。

不少科學研究證實，腦裡囤積太多無法清除的垃圾，與罹患阿茲海默症有關。而這個病症是一種大腦疾病，會導致記憶、思考及行為出現問題，通常是以失智症形式表現。韋勒在YouTube頻道上分享「吃水果防阿茲海默症」的影片，即獲得不少人關注。

●藍莓：
富含花青素，能直接作用於記憶中樞海馬迴，促進神經活力與清晰思考。

●紅葡萄與紫葡萄：
皮中含白藜蘆醇，能改善腦血管功能，增加神經能量工廠——粒線體的數量。

●蘋果皮：
其中所含的槲皮素猶如大腦內的滅火器，降低神經發炎，保護神經元連結，減少認知衰退。

●柑橘類水果：
提供蘆丁，促進腦部血流及維持神經化學平衡，是注意力和記憶的守護神。全果食用效果佳，避免攝取過多果汁中的糖分。

●草莓：
其中的菲斯汀可修復神經連結，並刺激新神經細胞產生，讓腦細胞保持旺盛，抵抗退化。

●櫻桃：
富含褪黑激素和抗氧化物，有效調節睡眠、促進腦毒素清除，讓大腦在夜間得到良好修復。

