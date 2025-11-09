自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》別再幫代糖洗白 醫：尤其是「高效甜味劑」

2025/11/09 10:21

減重醫師王姿允指出，不應該「洗白」代糖，還宣稱它可以對腸道菌有好處，她直批，魔鬼藏在細節裡，大家不要因為是科學研究，忽略看細節；圖為情境照。（圖取自freepik）

減重醫師王姿允指出，不應該「洗白」代糖，還宣稱它可以對腸道菌有好處，她直批，魔鬼藏在細節裡，大家不要因為是科學研究，忽略看細節；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕魔鬼出現在細節裡，減重醫師王姿允踢爆有人要「洗白」代糖，指稱不只幫助減重，還能養出好菌。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」指出，若你有仔細看原始論文（Nature Metabolism, 2025; PMID: 41057614），會發現這個結論並不正確。因為這個研究的方式是「把人工代糖混進益生元裡面」。

王姿允剖析這個研究，她說，此研究是先讓受試者減重5%左右，在10個月的維持期中分成兩組：一組是「健康減糖飲食」使用代糖sweeteners and sweetness enhancers （S&SEs）；另一組與對照組「健康減糖飲食但不使用S&SEs產品」來進行比較，結果實驗組減重維持的效果比較好，也有些菌相的變化。

王姿允踢爆這個代糖大雜燴：
●高效甜味劑（high-potency sweeteners），也就是常見的人工代糖：Aspartame（阿斯巴甜）、Acesulfame K、Saccharin（糖精）、Neotame（紐甜）、Stevia glycosides、Thaumatin 。

●多元醇（polyols/sugar alcohols），例如：Erythritol（赤藻糖醇）、Sorbitol（山梨醇）、甘露醇（Mannitol）、異麥芽酮糖醇（Isomalt）、麥芽糖醇（Maltitol）、乳糖醇（Lactitol）、木糖醇（Xylitol）。

●緩速消化碳水化合物（slowly digestible carbohydrates），例如：Isomaltulose （異麥芽酮糖 ）、Sucromalt （舒可慢） 。

●甜味纖維或低聚糖（sweet fibres or oligosaccharides），例如：Inulin‑type oligosaccharides （菊苣纖維型果寡糖）。

王姿允表示，也就是說「多元醇」、「緩速消化碳水化合物」、「甜味纖維或低聚糖」等，本來就是常見益生元，只有「高效甜味劑」是大家所熟知代糖。

這個研究竟然把「人工甜味劑」跟一堆益生元混在一起，統稱為「代糖」。王姿允說，把受試者得到益生元對腸道菌的好處，誤導成人工甜味劑的效果！

至於，過去大家知道的代糖爭議，其實都是來自第一類的「人工甜味劑」。王姿允直批，把人工甜味劑混到益生元裡面統稱代糖，再說代糖好棒。這是魚目混珠的惡劣行為。

相關新聞

