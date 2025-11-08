健康網》美國李斯特菌感染釀6死 醫：冰箱內熟食要小心

美國傳出李斯特菌的食物中毒案，婦產科醫師蘇怡寧表示，冰太久的熟食反而更容易孳生李斯特菌，高風險族群務必當心。示意圖。（圖取自PhotoAC）



〔健康頻道／綜合報導〕近日美國發生李斯特菌的集體食物中毒事件，至少有6人因此身亡，原因竟只是一包義大利麵的冷凍食品。蘇怡寧表示，李斯特菌經常在低溫且潮濕環境生長，熟食放冰箱中太久，反而有較高的生成風險；孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒需格外小心。

蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，最近美國發生了一個嚴重的李斯特菌群聚感染事件，與一般超市就買得到的冷藏義大利麵即食包有關。不是生食、不是海鮮，是已經煮熟的義大利麵。造成18個州，共有27名確診個案。大部分都住院，目前至少6人死亡，其中還包含流產。美國CDC正在持續追查產品批號來源，也持續擴大召回名單。

蘇怡寧強調，這不是看起來髒或是生的食物。很多人會以為只有生的才會有風險，但他提醒，李斯特菌不是那種只存在骯髒食物的細菌。相反的，它反而很會在低溫裡生存，濕濕滑滑的環境它更喜歡。「所以那些放在冰箱裡的熟食，不是比較安全，反而是李斯特菌最舒服的地方。冷藏櫃的熟食、冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉。那些看起來很乾淨，在冰箱裡更安心的東西，其實更要小心。」

蘇怡寧提醒，孕婦、免疫力比較弱的人、年長者、新生兒（新生兒不是因為自己吃這些食物而是媽媽在懷孕時如果感染可以垂直傳給胎兒），這些都算是風險比較高的族群；

另方面蘇怡寧表示，生魚片容易得到李斯特菌感染嗎？其實沒有大家想的那麼高。生魚片不是李斯特菌最主要的來源。真正更常見的反而是：熟食＋冰著＋放著。生魚片不是完全排除，但它不是李斯特菌的主力；真正要小心的，是那些看起來已經煮過，但冰著放著的食物。

蘇怡寧呼籲：冰箱不是殺菌器，不要一直覺得只有生食可怕。其實有時候是熟食冷藏久了更麻煩，危險並不是看起來比較髒的食物才有。而是很多時候，在你覺得已經煮過，那些你以為已經安全的食物裡，它還活得很好。

蘇怡寧強調，「冰著、放著、沒吃完的熟食，才是李斯特菌的最愛。」所以冰太久的熟食，才更容易讓人忽略風險。因此，冷藏熟食盡量兩三天內吃完，加熱要真正加熱到滾，不是溫溫的那種。「冰箱只是延緩變壞，不能殺菌。」

