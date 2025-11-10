健康網》6歲以下易得中耳炎 醫揭2原因與照護關鍵

耳鼻喉科醫師王曜說明，小孩容易得到中耳炎，是因為孩子的耳咽管短而水平，病菌容易從鼻腔跑進中耳。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中耳炎雖然是兒童常見的感染症，但只要掌握正確知識，就可以有效預防和照顧！耳鼻喉科醫師王曜說明，小孩容易得到中耳炎，是因為孩子的耳咽管短而水平，病菌容易從鼻腔跑進中耳。6歲前孩子的免疫系統尚在發育，抵抗力弱加上感冒次數多，每次都是中耳炎的高風險期。建議輕微症狀可觀察；細菌感染需用藥；慢性積水可手術。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，中耳炎的症狀別忽視！

請繼續往下閱讀...

●持續哭鬧或拉扯耳朵。

●發燒、食慾不振、睡不好。

●聽力暫時下降或說話變大聲。

●成人則常見耳痛、悶脹、聽力下降、耳鳴。

建議

●輕微症狀可觀察：2歲以上症狀輕微的孩子，通常觀察2-3天會好轉。

●細菌感染需用藥：確診後，務必完成7-10天抗生素療程，切勿自行停藥，避免產生抗藥性。

●慢性積水可手術：積水超過三個月或反覆感染，可能需要手術引流。

王曜補充，中耳炎雖常見，但早期發現、正確治療非常重要！拖延或不當處理，可能導致聽力下降、影響語言發展。定期回診並遵從醫囑，才能守護孩子與家人的耳朵健康！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法