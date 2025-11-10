自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》孩子學不會察言觀色 心理師授3招助攻

2025/11/10 21:38

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，若能透過明確說明情緒來源、協助辨識他人反應並示範修復語言，就能幫助他們一步步學會察言觀色。（圖擷取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，若能透過明確說明情緒來源、協助辨識他人反應並示範修復語言，就能幫助他們一步步學會察言觀色。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些孩子看似「不懂人情世故」，其實是因為他們「看不懂情緒」。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，部分孩子雖能理解語言內容，卻難以從表情、語氣或情境中讀出他人情緒，這種「社交互惠性」的缺乏，常見於自閉症光譜孩子身上。若能透過明確說明情緒來源協助辨識他人反應示範修復語言，就能幫助他們一步步學會察言觀色。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，這樣的情況在臨床中很常見，尤其在自閉症光譜的孩子身上。社交互惠性（social reciprocity）指的是「能從他人的表情、語氣、情境中理解對方狀態，並做出相應回應」的能力。它不只是語言的理解，而是一種整合情緒與情境線索的即時推論。

但在現實生活裡，這樣的困難常被誤解。大人會說「你這樣講話很沒禮貌」，同學則形容「他很白目」。其實，他們並不是故意挑釁，而是腦中缺乏「別人怎麼感受跟怎麼想」的即時資訊。當語氣、表情、情境變化太快，他們就會錯過那些細微線索，只能用邏輯或既有經驗去推論該怎麼做。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對某些孩子而言，這樣的能力就像學外語，需要不斷練習與修正。（圖擷取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，對某些孩子而言，這樣的能力就像學外語，需要不斷練習與修正。（圖擷取自freepik）

黃閎新進一步說明，對多數孩子來說，「察言觀色」會隨經驗自然發展。可是對某些孩子而言，這樣的能力就像學外語，需要不斷練習與修正。有人在事後才反應過來，有人會問：「我是不是又惹別人生氣了？」也有人根本不懂為什麼對方會不開心。陪伴這類孩子時可以嘗試3個方法：

1.具體說明情緒與原因：別只說「我生氣了」，而是說「你打翻杯子，我得擦桌子，所以我生氣」。讓孩子知道情緒從哪裡來。

2.幫孩子標示他人反應：像是「你看，同學皺眉頭，他有點不高興」。協助孩子練習讀懂非語言訊息。

3.示範修復的語言：當他惹別人生氣時，教他說「我不是故意的，我幫你修修看好嗎？」讓道歉不只是規矩，而是理解的開始。

黃閎新補充，所謂的「察言觀色」並不是天賦，而是一段學習過程。當我們願意放慢速度、幫他標示出情緒訊號，他也會一步步學會，用自己的方式回應這個世界。

