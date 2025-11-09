健康網》富商中風後停藥成輪椅族！醫：健康歸零 富有也枉然

員榮醫院神經內科主任葉宗勲以一名富商黃先生的經歷，強調腦中風後的次級用藥，可有效預防再次中風。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名黃先生僅是左側輕微沒力氣，隨後竟發現是中風。而這段時間黃先生並未按醫囑積極用藥，自行停藥，結果是嚴重行動不便。員榮醫院神經內科主任葉宗勲在臉書粉專「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」提出「人生歸零的警示」：當健康這個「1」倒下，再多的「0」也枉然。

「葉醫師你還記得我們嗎？」診間傳來這句我最害怕的問話。行醫多年，患者不計其數，加上歲月不饒人，記性早已不是我的強項。我仔細端詳，一位中年婦人與外傭，推著輪椅上明顯中風的中年男子，這是神經科門診裡，令人心疼卻也常見的組合。

翻開病歷，記憶瞬間被喚醒。葉宗勲表示，黃先生在去年（2024）6月中風，當時僅左側輕微乏力。出院後回診幾次，由於是水果中盤商，需頻繁南來北往，回診時間常對不上，但後來人就不見了。當時他還能走著回到商場打理生意，前途一片光明。

「怎麼變成這樣子？」我看著輪椅上左半側已嚴重痙攣僵硬的他，忍不住問。太太滿臉無奈：「出院後回診幾次，他就說藥不要吃太多，只要吃糖尿病的藥就好。這中間陸陸續續有中風好幾次，然後慢慢就不會動了。」他把自己當成了醫師，自行停掉了最重要的藥物。

我心中滿是可惜與遺憾。葉宗勲表示，醫學文獻再三證實，中風後的次級預防用藥，能有效大幅降低二次中風的機率。這位黃先生，一個本該事業有成的生意人，卻因錯誤的堅持，在短短一年內從老闆變成了「輪椅族」。所有的成就、財富、事業都是「0」，無論您在後面加上多少個「0」，一旦少了健康這個「1」，最終一切都會歸零。「唉！黃兄，」我嘆了口氣，「您當時好好用藥，或許不會搞成這樣。不只是自己的幸福沒了，也把太太的幸福一起搭了進去，才60歲，往後的日子怎麼過？」。

「所以我們想來試試您的rTMS，看能否有幫助？」太太的語氣帶著一絲急切的盼望。葉宗勲表示，重複性跨顱磁刺激（rTMS）是一種非侵入性的腦部刺激技術，它利用磁場在特定腦區產生微弱電流，能活化因中風受損但仍存活的腦細胞，促進「神經可塑性」，有機會改善肢體動作、降低肌肉張力，如同為沉睡的大腦重新開機，是中風復健的嶄新武器。

「既知如此，何必當初。」這句話沉重地在心中迴盪。葉宗勲表示，健康無法重來，但慶幸的是，醫學的進步給了我們第二次機會。黃先生的案例是個慘痛的教訓，切莫用自己的健康做賭注，務必遵從醫囑。接下來的路將會很漫長，但透過rTMS與積極復健，我們期盼能為這個歸零的人生，重新點燃一線生機。

