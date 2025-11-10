自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》脖子痛非全是滑手機 研究：2習慣才是元凶

2025/11/10 14:08

恆新復健科診所醫師王思恒提到，研究顯示，沒睡好、沒運動才是脖子痛主因！（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒提到，研究顯示，沒睡好、沒運動才是脖子痛主因！（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脖子痛到爆？兇手抓到了！恆新復健科診所醫師王思恒提到，許多人認為，猛滑手機、低頭看電腦的「手機頸」，是造成現代人脖子痠痛的最大元凶，但研究顯示，沒睡好、沒運動才是主因！

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，過去，我們都認為「姿勢不良」是痠痛的罪魁禍首。但其實姿勢不是重點，「餘裕」才是關鍵！一篇發表在《巴西物理治療期刊》的大型縱向研究 ，花了整整一年的時間追蹤了近400名一開始「沒有」脖子痛的人。

研究人員用精密的儀器，客觀測量了他們滑手機時脖子到底有多彎。但一年後，那些「手機頸」角度最大的人，並沒有比其他人更容易脖子痛！真正開始脖子痛的人，他們共通的特徵是：睡眠品質不佳、身體活動不足。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，真正開始脖子痛的人，他們共通的特徵是：睡眠品質不佳、身體活動不足。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒提到，真正開始脖子痛的人，他們共通的特徵是：睡眠品質不佳、身體活動不足。（圖取自freepik）

王思恒說明，想像一下，你的身體就像一個銀行帳戶，裡面存著你的「健康餘裕」。手機頸或姿勢不良，確實會對你的脖子造成壓力，這就像是花錢。但是，你會不會感到疼痛（也就是帳戶透支、破產），關鍵不在於你花了多少錢，而是你戶頭裡還剩多少錢。充足的睡眠和規律的運動，就是每天在幫你的健康帳戶「儲值」。心理壓力和焦慮，則是會加速你花錢的壞蛋。

如果你睡得好、動得夠，你的健康餘裕就很高。就算你偶爾低頭滑手機（花錢），你的身體也完全扛得住，它有足夠的資源去修復和應對。這就是為什麼有些人姿勢再差也不會痛。

王思恒進一步說明，相反地，如果你長期睡不好、又不運動，你的「健康餘裕」早就見底了。這時候，手機頸這個小小的壓力，就成了壓垮你的最後一根稻草。你的身體再也扛不住了，只好用疼痛來發出求救訊號！

王思恒提醒，別再只怪姿勢了！下次當你脖子痠痛時，與其花錢買各種昂貴的「姿勢矯正器」，不如先問問自己：「我昨晚睡飽了嗎？」 「我這週有流汗運動嗎？」把時間和精力，投資在真正能幫你「儲值健康餘裕」的地方吧！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中