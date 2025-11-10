健康網》脖子痛非全是滑手機 研究：2習慣才是元凶

恆新復健科診所醫師王思恒提到，研究顯示，沒睡好、沒運動才是脖子痛主因！（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脖子痛到爆？兇手抓到了！恆新復健科診所醫師王思恒提到，許多人認為，猛滑手機、低頭看電腦的「手機頸」，是造成現代人脖子痠痛的最大元凶，但研究顯示，沒睡好、沒運動才是主因！

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，過去，我們都認為「姿勢不良」是痠痛的罪魁禍首。但其實姿勢不是重點，「餘裕」才是關鍵！一篇發表在《巴西物理治療期刊》的大型縱向研究 ，花了整整一年的時間追蹤了近400名一開始「沒有」脖子痛的人。

研究人員用精密的儀器，客觀測量了他們滑手機時脖子到底有多彎。但一年後，那些「手機頸」角度最大的人，並沒有比其他人更容易脖子痛！真正開始脖子痛的人，他們共通的特徵是：睡眠品質不佳、身體活動不足。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，真正開始脖子痛的人，他們共通的特徵是：睡眠品質不佳、身體活動不足。（圖取自freepik）

王思恒說明，想像一下，你的身體就像一個銀行帳戶，裡面存著你的「健康餘裕」。手機頸或姿勢不良，確實會對你的脖子造成壓力，這就像是花錢。但是，你會不會感到疼痛（也就是帳戶透支、破產），關鍵不在於你花了多少錢，而是你戶頭裡還剩多少錢。充足的睡眠和規律的運動，就是每天在幫你的健康帳戶「儲值」。心理壓力和焦慮，則是會加速你花錢的壞蛋。

如果你睡得好、動得夠，你的健康餘裕就很高。就算你偶爾低頭滑手機（花錢），你的身體也完全扛得住，它有足夠的資源去修復和應對。這就是為什麼有些人姿勢再差也不會痛。

王思恒進一步說明，相反地，如果你長期睡不好、又不運動，你的「健康餘裕」早就見底了。這時候，手機頸這個小小的壓力，就成了壓垮你的最後一根稻草。你的身體再也扛不住了，只好用疼痛來發出求救訊號！

王思恒提醒，別再只怪姿勢了！下次當你脖子痠痛時，與其花錢買各種昂貴的「姿勢矯正器」，不如先問問自己：「我昨晚睡飽了嗎？」 「我這週有流汗運動嗎？」把時間和精力，投資在真正能幫你「儲值健康餘裕」的地方吧！

