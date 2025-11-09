自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》反覆補牙憂潔牙不足 醫揭5原因

2025/11/09 19:31

台中東隆牙醫師劉馥萱表示，「蛀牙再補牙」可能和蛀牙沒清除乾淨、牙體缺損大、材質老化或強度不足、再次蛀牙、吃太硬或太黏的食物有關。（圖取自freepik）

台中東隆牙醫師劉馥萱表示，「蛀牙再補牙」可能和蛀牙沒清除乾淨、牙體缺損大、材質老化或強度不足、再次蛀牙、吃太硬或太黏的食物有關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的牙齒怎麼老是蛀？老是要一直重補⋯⋯」台中東隆牙醫師劉馥萱於臉書粉專分享一位自己的個案，並表示，該名患者的日常清潔習慣並沒問題、也有固定回診檢查牙齒，「蛀牙再補牙」不一定是清潔沒做好！有可能和蛀牙沒清除乾淨牙體缺損大材質老化或強度不足再次蛀牙吃太硬或太黏的食物有關。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文分享，補牙會掉的可能原因：

●蛀牙沒清乾淨就補牙，導致殘留蛀牙菌。

●牙體缺損太大、或使用材質強度不足。

●樹脂老化或邊緣產生縫隙（壽命約3～7年）。

●補牙周圍再次蛀牙。

●吃到太硬或太黏的食物，造成補牙鬆動或掉落。

時間久了，小縫隙容易卡牙菌斑，細菌悄悄滲入，就算每天刷牙也難以完全清除，導致「蛀牙→補牙→再蛀牙」的循環。

台中東隆牙醫師劉馥萱提醒，想要減少在同一部位反覆補牙的情況，除了患者做好日常口腔清潔之外，有很大關聯取決於牙醫師的技術和治療細緻度。（圖取自freepik）

台中東隆牙醫師劉馥萱提醒，想要減少在同一部位反覆補牙的情況，除了患者做好日常口腔清潔之外，有很大關聯取決於牙醫師的技術和治療細緻度。（圖取自freepik）

劉馥萱提醒，想要減少在同一部位反覆補牙的情況，除了患者做好日常口腔清潔之外，有很大關聯取決於牙醫師的技術和治療細緻度。若是中、大範圍的蛀牙或牙齒缺損，則建議可考慮使用陶瓷嵌體（3D齒雕） 進行修復，讓修復體更精準。貼合牙齒，效果更穩定：

●外觀自然，色澤接近真牙。

●密合度高，不易產生細縫。

●材質堅固耐用，長時間維持美觀。

不僅能有效減少再次蛀牙的風險，也能讓牙齒回到健康、穩定又自然的狀態。

如果補牙又掉了，也別太慌張，請記得以下幾件事：

1.儘快回診檢查，避免牙裂或感染。

2.暫時避免吃太硬、黏性的食物。

3.千萬不要自己用黏合劑黏回去。

