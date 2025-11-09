限制級
健康網》反覆補牙憂潔牙不足 醫揭5原因
〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的牙齒怎麼老是蛀？老是要一直重補⋯⋯」台中東隆牙醫師劉馥萱於臉書粉專分享一位自己的個案，並表示，該名患者的日常清潔習慣並沒問題、也有固定回診檢查牙齒，「蛀牙再補牙」不一定是清潔沒做好！有可能和蛀牙沒清除乾淨、牙體缺損大、材質老化或強度不足、再次蛀牙、吃太硬或太黏的食物有關。
劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文分享，補牙會掉的可能原因：
●蛀牙沒清乾淨就補牙，導致殘留蛀牙菌。
●牙體缺損太大、或使用材質強度不足。
●樹脂老化或邊緣產生縫隙（壽命約3～7年）。
●補牙周圍再次蛀牙。
●吃到太硬或太黏的食物，造成補牙鬆動或掉落。
時間久了，小縫隙容易卡牙菌斑，細菌悄悄滲入，就算每天刷牙也難以完全清除，導致「蛀牙→補牙→再蛀牙」的循環。
劉馥萱提醒，想要減少在同一部位反覆補牙的情況，除了患者做好日常口腔清潔之外，有很大關聯取決於牙醫師的技術和治療細緻度。若是中、大範圍的蛀牙或牙齒缺損，則建議可考慮使用陶瓷嵌體（3D齒雕） 進行修復，讓修復體更精準。貼合牙齒，效果更穩定：
●外觀自然，色澤接近真牙。
●密合度高，不易產生細縫。
●材質堅固耐用，長時間維持美觀。
不僅能有效減少再次蛀牙的風險，也能讓牙齒回到健康、穩定又自然的狀態。
如果補牙又掉了，也別太慌張，請記得以下幾件事：
1.儘快回診檢查，避免牙裂或感染。
2.暫時避免吃太硬、黏性的食物。
3.千萬不要自己用黏合劑黏回去。
