健康 > 名人健康事

健康網》郭台銘母親辭世 醫：帕金森氏有新藥可延緩併發症

2025/11/08 16:42

鴻海創辦人郭台銘（右）是有名的孝子，他的母親郭初永真（中）辭世，媳婦曾馨瑩（左）在永齡銘馨盃賽中談到婆婆哽咽。（取自郭台銘臉書）

鴻海創辦人郭台銘（右）是有名的孝子，他的母親郭初永真（中）辭世，媳婦曾馨瑩（左）在永齡銘馨盃賽中談到婆婆哽咽。（取自郭台銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲。郭台銘的表姐，也就是台積電創辦董事長張忠謀的夫人張淑芬，曾於演講時談到，親眼看到郭台銘跪著接過媽媽親手織的圍巾。

郭初永真儘管得了帕金森氏症仍花3個月時間，一針一針織了圍巾給兒子。三軍總醫院神經外科醫師曾冠穎曾指出，經過「腦深部電擊刺激術（DBS）」後，打毛衣、織圍巾是可以勝任的。

根據亞東醫院衛教資料指出，帕金森氏症是一種神經退化性疾病，主要是由於大腦中基底核黑質中多巴胺的神經元逐漸死亡，導致腦內的神經傳導物質多巴胺不足，當腦內多巴胺的濃度低於正常人的80%時，運動功能逐漸惡化出現臨床症狀。

巴金森氏症的早期臨床表現每個人都可能不同，因此容易被忽視。在巴金森氏症的早期階段，有時從一隻手有不明顯的靜止性震顫開始，有人伴隨臉部表情減少，出現所謂的面具臉，此時走路時有一側手臂不會擺動，言語會變得含糊不清，寫字寫得越來越小。隨著病情變化，症狀加劇，出現肌肉僵硬及運動緩慢，造成走路時小碎步、彎腰駝背，平衡出現問題等。

巴金森氏症5階段 初期不易查覺

●症狀輕微：僅發生在單側，不會干擾個人的生活品質。

●症狀發生在兩側：日常活動變得更加困難，需要更多的時間來完成日常工作。

●被認為是巴金森氏症的中期：個人失去平衡，移動更慢，經常容易跌倒。症狀會損害日常生活活動，例如穿衣、進食和刷牙。

●症狀變得嚴重：個人需要協助步行和完成日常活動，行走時需要輔具協助。

●巴金森氏症的最後階段：個人無法走路或臥床，幾乎需要全日依賴輪椅及生活照顧。

近年美國研發出一種左多巴緩釋放劑型的新藥（Numient），有效延緩因左多巴藥物導致運動併發症的出現，同時有效改善巴金森氏症病人的日常生活品質。在對藥物反應不佳不穩定的中後期巴金森氏症病人，可考慮接受深腦刺激（DBS）的外科手術治療，外科醫生植入電極，以刺激大腦中參與運動的區域，可有效改善中後期巴金森氏症之臨床症狀。

