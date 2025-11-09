自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》噓噓變紅好慌張 出現2症狀需快就醫

2025/11/09 19:51

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，尿液變紅有可能是假性血尿，且大機率是飲食因素；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾經上完廁所，低頭一看發現馬桶一片紅，心裡涼了半截，想說「完蛋了！是不是腎臟出問題了？」。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，尿液變紅有可能是假性血尿，且很大機率是飲食因素；如合併排尿時疼痛、有灼熱感、頻尿、下腹部悶痛等並伴隨發燒、發冷等症狀，務必到腎臟科接受尿液檢查。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」解釋，什麼是假性血尿。所謂的假性血尿，並不是真的有血，而是尿液被某些「色素」染色。外觀上，通常是均勻的粉紅色或紅色，而且看起來是較透明的，而真正的血尿可能顏色不均、混濁像洗肉水，甚至有血塊血絲！

造成假性血尿的原因

●飲食因素

林軒任表示，這是最常見的因素，有些食物含有天然色素，身體沒完全吸收就會從尿液排出來。像是紅心火龍果，這就是頭號染色劑！富含「甜菜紅素」，吃完後1-2天內尿尿或便便都可能紅紅的。另外甜菜根跟火龍果一樣，也含有甜菜紅素。有些人吃大量的藍莓、黑莓也可能出現尿液變紅，但比較少見。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，身體沒完全吸收就會從尿液排出來。如紅心火龍果，是頭號染色劑。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，身體沒完全吸收就會從尿液排出來。如紅心火龍果，是頭號染色劑。（圖取自freepik）

●藥物因素

林軒任說明，某些藥物正常的代謝過程，就會讓尿液變色。像是肺結核藥物 （Rifampin） 會讓尿液、汗水甚至淚水都呈現橘紅色。泌尿道感染的止痛藥 （Phenazopyridine），也會讓尿液呈現深橘色或紅色。很多人吃Phenazopyridine以為感染變嚴重，其實只是藥物顏色啦！

如何分辨真假血尿

林軒任提到，發現尿液變紅時，先別緊張，可以先問自己2個問題：

1.回想24小時內，「我是不是有吃到紅心火龍果或甜菜根？」、「我是不是正在吃肺結核或泌尿道止痛藥？」

2.檢查有沒有其他症狀？假性血尿通常「只有顏色改變」這一個症狀。如果除了尿尿變紅色，還合併以下任何症狀，那就要高度懷疑是「真血尿」，像是排尿時疼痛、有灼熱感、一直想上廁所（頻尿）、很急（急尿）、下腹部悶痛、或敲後腰會痛，以及伴隨發燒或發冷。

林軒任提醒，如果尿尿變紅色，但無法用食物或藥物解釋，或者持續超過2天，又合併任何不適症狀，就務必到腎臟科門診報到，透過尿液檢查，由醫師判別血尿的原因喔！

