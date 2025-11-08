自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》刷牙4招 英國牙醫教授：刷完牙不能漱口！

2025/11/08 17:54

大家多知道刷牙的重要；但不正確的刷牙方法恐事倍功半；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道刷牙很重要，但正確刷牙更重要；即使很勤奮刷牙，也可能因錯誤的刷牙方式，而事倍功半。BBC的Podcast節目「What's Up Docs」中，伯明翰大學牙醫學院的教授夏爾瑪（Praveen Sharma）表示，英國有半數成年人曾罹患牙齦相關疾病，牙齦出血是早期症狀之一。他提出4大建議：

認真刷一次勝過隨便刷2次

英國健保局建議，一天刷兩次牙；但夏爾瑪認為，真正的關鍵是有沒有認真刷。若一天只能好好刷牙一次，建議在晚上進行。同時使用牙線或牙間刷是很重要的，選一樣你用起來習慣、順手的即可。

他提醒，要將外側、咬合面與內側徹底清潔，才是正確的刷牙方式。特別要小心牙齒與牙齦的交界處。且要專心刷牙，不要滑手機。

吃早餐前刷牙

多數人喜歡飯後刷牙以清除口腔殘渣，或讓口氣稍微好一點。但夏爾瑪建議「在吃早餐前」刷牙最佳，因為飲食的酸性成分恐軟化琺瑯質，若是立刻刷牙恐磨損琺瑯質。主持人圖勒肯建議，若想要在餐後刷牙，最好等30分鐘後再刷；在此之前先用清水漱口，沖掉部分酸性物質。

結束刷牙不能漱口

夏爾瑪提醒，刷牙後僅吐掉泡沫就好，不要用水漱口。若是漱口，將沖掉留在口中的氟化物。建議僅吐掉泡沫，讓殘留的牙膏繼續保護牙齒一段時間。

昂貴牙膏並非最好

市面上常見美白等牙膏，且部分產品，售價頗為昂貴。但表示，只要牙膏內含有氟化物，保護牙齒效果一樣好；他甚至推薦大家選擇低價或特價出清的牙膏就好。除非有牙敏感等狀況，則可以依照牙醫師建議，選購特定牙膏。

