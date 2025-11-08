自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》王必勝談老長官林芳郁 知人善用 實事求是

2025/11/08 23:57

獲得醫療奉獻獎的特殊貢獻獎林芳郁，自5年失智以來，未曾出現於公開場合，日前親自出席頒獎典禮，總統賴清德（右）特別趨前問候他。（取自臉書）

獲得醫療奉獻獎的特殊貢獻獎林芳郁，自5年失智以來，未曾出現於公開場合，日前親自出席頒獎典禮，總統賴清德（右）特別趨前問候他。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕醫療奉獻獎的特殊貢獻獎由林芳郁獲得，這也是他傳出罹患失智症以來，首次出現在公開場合。他在北榮擔任院長時的老部屬王必勝，透露過去的小故事，形容林芳郁思考非常快速且精準。

王必勝在臉書上指出，觀察到林芳郁在醫療行政及醫院管理方面有非常卓越的見解和實務經驗。有一回醫療品質季會上，林芳郁看資料問大家，為何北榮的病人死亡率總是比台大高些？大家以「直覺」回應，沒想到林芳郁用犀利的眼神但緩和的語氣說明：「我不知道是什麼原因，但一定不是你們說的原因。」

王必勝（左）談起前北榮院長林芳郁（右），滿滿感激之情。（取自王必勝臉書）

王必勝（左）談起前北榮院長林芳郁（右），滿滿感激之情。（取自王必勝臉書）

王必勝回憶：後來詳細分析，發現當時北榮有很多榮民病人，因單身，很少有要「留一口氣回家」的情況，因此大都在院內辭世，是統計定義差異所造成的結果。

還有一回，林芳郁深知空間的重要性，要王必勝盤點北榮全院空間，結果花了3個禮拜的時間，親自進入全院「所有」的房間和空間查訪，這應該是北榮歷來少有人有的經驗。這次盤點讓醫院對北榮未來的空間規劃有基本的資料和藍圖，但過程中也挨了不少白眼和嗆聲。

經過這番盤整，林芳郁進而要王必勝規劃中正樓（主建築）一樓門面的改建，以及美食廣場、停車位的擴建。王必勝很努力地請專業人士來評估設計，卻仍被林芳郁打槍好多次，才慢慢有進展。那時心裡想，自己應該在院長心中很「黑」。後來回想，這些都是院長給他的磨練。

有一天，林芳郁要王必勝該到外面歷練、好好獨當一面了，要他去接任衛福部金門醫院院長。當他正要開口說話時，林芳郁大手一揮：「讓你回去考慮3天。」其實隔天就接到派令的來電。

王必勝表示，林芳郁對於後進的栽培非常用心，也知道每個人的特長。受到他提攜的人很多，也深深影響了整個醫療公衛體系。

林芳郁曾對王必勝說，要保持勇氣和執行力，但也要學習更細心點，多聽聽別人的意見。這些話讓王必勝終身受用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中