健康網》「補冬補嘴空」負擔重 營養師推「溫和進補」
〔健康頻道／綜合報導〕在立冬節氣後，氣溫走向涼爽時，附近的羊肉爐與薑母鴨開始營業、門庭若市了，對吧？營養家徐慈家在臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」表示，立冬，是冬天的開場白。古人說「立冬補冬，補嘴空」，現代人其實一年四季都在補！保健食品、滴雞精、燉湯湯包天天喝，要是真的「大補」一頓，反而容易讓身體負擔太重。
營養師徐慈家推薦「溫和型進補」：
●少油少鹽、減少重口味湯底。
●多蔬菜、多豆製品，補植物蛋白。
●使用冷壓初榨好油，幫助吸收脂溶性營養。
想要暖身又不脹氣？薑、蔥、蒜、南瓜、紅棗、枸杞這些都是溫補好幫手。
徐慈家表示，這個立冬，不是比誰補得多，而是比誰「補得剛剛好」。讓身體維持代謝、情緒穩定，才是真正的養生之道。
