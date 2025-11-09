自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補冬就怕「補過頭」中醫5建議安心補

2025/11/09 08:29

冬季進補旺季，中醫師卓韋儒表示，最怕的是大家「補過頭」。示意圖，圖中事物與新聞無關。（資料照、記者張軒哲攝）

冬季進補旺季，中醫師卓韋儒表示，最怕的是大家「補過頭」。示意圖，圖中事物與新聞無關。（資料照、記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬節氣過後，附近的羊肉爐與薑母鴨開始營業、門庭若市了，對吧？中醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，專家最憂心的並非吃不夠，而是補過頭。

卓韋儒表示，現在的「補冬」進補季，醫師最怕的不是你冷到，而是你「補過頭」！每年立冬後，醫院膽囊炎、胰臟炎急診量都會上升。尤其一桌麻油雞、羊肉爐、薑母鴨，再配燒酒或米酒湯底，對肝膽胰系統是連環炸彈。

卓韋儒分享，最新臨床觀察：

1. 高脂飲食：膽囊劇烈收縮、膽石卡住

石頭堵住膽管，膽汁回流發炎（J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2023）。

2. 酒精＋油脂：胰臟細胞自我消化

引發「急性胰臟炎」，症狀：上腹劇痛、嘔吐、背痛（Pancreas, 2022）。

3. 太補、太快、太熱：三高族群最危險

高膽固醇、高血糖、高血壓者，胰臟負擔倍增。

最常見急診案例：

• 一碗麻油雞加半瓶米酒：第二天上吐下瀉進急診

• 羊肉爐＋白飯兩碗：胰臟炎發作

• 吃完睡覺： 膽汁無法排出，膽結石堵塞更嚴重

醫師的安心補冬建議：

1. 肉類選雞胸、魚片、少肥肉

2. 湯底改「半麻油＋高湯」比例

3. 蔬菜多、豆腐多、湯少喝

4. 不喝酒，補完多喝水

5. 若曾有膽結石、胰臟炎病史，勿一次吃太油、太飽

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中