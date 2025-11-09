健康網》補冬就怕「補過頭」中醫5建議安心補

冬季進補旺季，中醫師卓韋儒表示，最怕的是大家「補過頭」。示意圖，圖中事物與新聞無關。（資料照、記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬節氣過後，附近的羊肉爐與薑母鴨開始營業、門庭若市了，對吧？中醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，專家最憂心的並非吃不夠，而是補過頭。

卓韋儒表示，現在的「補冬」進補季，醫師最怕的不是你冷到，而是你「補過頭」！每年立冬後，醫院膽囊炎、胰臟炎急診量都會上升。尤其一桌麻油雞、羊肉爐、薑母鴨，再配燒酒或米酒湯底，對肝膽胰系統是連環炸彈。

卓韋儒分享，最新臨床觀察：

1. 高脂飲食：膽囊劇烈收縮、膽石卡住

石頭堵住膽管，膽汁回流發炎（J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2023）。

2. 酒精＋油脂：胰臟細胞自我消化

引發「急性胰臟炎」，症狀：上腹劇痛、嘔吐、背痛（Pancreas, 2022）。

3. 太補、太快、太熱：三高族群最危險

高膽固醇、高血糖、高血壓者，胰臟負擔倍增。

最常見急診案例：

• 一碗麻油雞加半瓶米酒：第二天上吐下瀉進急診

• 羊肉爐＋白飯兩碗：胰臟炎發作

• 吃完睡覺： 膽汁無法排出，膽結石堵塞更嚴重

醫師的安心補冬建議：

1. 肉類選雞胸、魚片、少肥肉

2. 湯底改「半麻油＋高湯」比例

3. 蔬菜多、豆腐多、湯少喝

4. 不喝酒，補完多喝水

5. 若曾有膽結石、胰臟炎病史，勿一次吃太油、太飽

