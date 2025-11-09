健康網》復刻50年代 醫：逆齡4良藥 長輩身心「回頭從前」

哈佛大學研究顯示，當所有人事物回到20年前，長輩連腰都挺直，彷彿回到年輕模樣。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提出逆齡4法。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕回到從前！不到5天的時間，老先生、老太太，不僅姿勢挺直、手變靈活、記憶力提升，連聽力與視力都有所改善。外人甚至認為他們的臉都變得更年輕了。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，這個真實的場景在哈佛大學，70年代時，研究人員帶著8位70多歲的長者，走進了一間奇特的「時光屋」：裡面播放著50年代的老歌、牆上也掛著，舊時報紙、電視裡播的都是黑白節目，連沙發的布料都復刻當年的款式。研究人員說：「各位，從現在起，你們回到了20年前。」結果不可思議的事發生了：這群老人連臉都變得更年輕。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，研究人員想要證明，如果讓心理倒退20年，身體也會跟著變年輕。因為當人真的相信自己「還年輕」，腦中的神經系統會重新啟動年輕時的生理機制。研究指出，信念能改變身體表現，包括肌肉張力、姿勢控制與免疫反應。

所以，當人常掛在嘴邊說「我好累」「我老了」「我記性差」，這些負面詞彙會啟動大腦杏仁核的「壓力迴路」，導致皮質醇升高，進而加速細胞老化。

黃軒建議，逆齡4要法：

●改變語言習慣

別讓「老」成為口頭禪。試著在負面句尾加上「不過」這個轉折詞，例如：「今天雖然累，不過我還是完成那件事！」

研究顯示，這能刺激大腦獎勵系統釋放多巴胺，增強動力與自我肯定。

●找到讓你想早起的理由

在1238名無失智的老人中，人生使命感愈高者於約2.7年平均追蹤期內死亡風險顯著降低。這些有「生活目標」的老人，死亡風險可降低高達40%。

●擁抱科技，讓腦不退休

在55-76歲、無神經學病史的受試者中，研究人員發現「老年或中年成人」使用智慧工具，進行網路搜索，可活化了包括前額葉與頂葉在內的決策/推理記憶網絡。

所以長輩學用智慧手機、上網查資料或用Google Earth 探索世界，皆能啟動前額葉與頂葉的決策與記憶網絡。



試著單腳站立30秒（旁邊要有支撐物），這反映小腦與前庭系統的協調性。

MRI研究顯示，單腳站立平衡能力與小腦與前額葉灰質體積呈正相關，平衡不良者的大腦萎縮更明顯，這些與早期認知衰退有關。

