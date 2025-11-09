自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》坐久下背痛？中醫談恢復「多裂肌」靠這招

2025/11/09 13:52

若感到坐久了，下背立刻刺痛、僵硬，很可能是多裂肌的緣故。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若感到坐久了，下背立刻刺痛、僵硬，很可能是多裂肌的緣故。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕久坐、晨起就痛？多裂肌是慢性下背痛的關鍵之一。中醫師張家誠在臉書粉專「張家誠中醫師—感受有品質的中醫」表示，很多人都有這樣的經驗：早上起床或久坐後一站起來，下背立刻一陣刺痛、僵硬，甚至要活動幾分鐘才慢慢放鬆。背後的原因，常常出在深層的「多裂肌」（Multifidus myofascia pain）。

長期姿勢不良 脊椎穩定根基出問題

張家誠表示，多裂肌是位於脊椎兩側、最貼近骨頭的穩定肌群，它的任務是幫助脊椎在各種動作中維持平衡與穩定。當我們長時間久坐或姿勢不良超過30分鐘，就會讓這塊肌肉「罷工」。MRI 影像上常能看到它的「萎縮」與「脂肪浸潤」，也就是肌肉組織變少、脂肪取代了健康纖維。

當多裂肌失去功能，脊椎穩定度下降，其他肌肉就得代償用力，結果越用越緊、越痛越僵。典型症狀是：靜止一段時間後最痛，活動一會兒反而會改善。這也是許多人「久坐痛、早上起床痛」的原因之一。

熱敷電療效果有限

很多患者一開始會嘗試熱敷、電療或按摩，但效果常常不理想。原因很簡單——多裂肌的位置太深，這些治療方式根本觸及不到。在我的門診，我常以針刀（Acupotomy）來治療這類問題。

針刀可以直接針刺至腰椎的椎板、橫突位置，鬆解多裂肌與周圍筋膜的沾黏，改善深層張力、促進循環，讓脊椎重新回到穩定狀態。同時，臨床上若能與西醫治療搭配，例如利用超音波導引注射來修復受損組織，再配合中醫針刀的鬆解手法，療效往往更顯著。因為雖然治療標的相同，但針具與手法不同，能在不同層次上相互補足。

治療完成後，我會再用乾針（Dry Needling）處理遠端代償的肌肉，讓整體張力重新平衡，減少疼痛復發。

真正能讓多裂肌「回來」的關鍵是運動

針刀能鬆開緊繃、改善循環，但要讓肌肉真正恢復結構與功能，還是得靠「運動」。研究指出，單純背肌強化訓練對多裂肌幫助有限；反而是「穩定化訓練（core stabilization）」與「等長收縮訓練（isometric exercise）」的效果最佳。這類訓練能重新啟動多裂肌的神經控制，讓它重新參與脊椎穩定工作。

在這邊推薦的運動是「臀橋」（glute bridge），這動作對下背好處多多。這個動作能同時啟動核心穩定肌與臀部肌群，是簡單又實用的日常訓練。

中西整合：從鬆開到重建 真正恢復穩定

針刀治療與西醫注射在層次上互補，再加上運動訓練介入，就能同時解決「肌肉鬆不開」與「肌肉回不來」的兩大問題。

