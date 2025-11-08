健康網》日本流感熱 單週增2.4倍！林氏璧解析

日本近日流感疫情升溫，前感染科醫師林氏璧提醒旅行途中做好戴口罩與勤加洗手等防疫措施。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本流感疫情急速升溫，不僅單週的感染人數倍數增加，發生時間提前好幾個星期！前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，目前日本全境以A型H3N2病毒株為主，且疫情嚴峻，單上週便有63例重症、9例死亡，本季累計21例死亡，呼籲大眾出發前應先打疫苗，並且勤加洗手、戴口罩預防感染。

林氏璧表示，日本夏天新冠流行已經下來，但流感交棒，兩周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了。「目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2。」

請繼續往下閱讀...

林氏璧引用國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月2日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為57,424人，比前一週增加了約2.4倍。 每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，2025年度第一次超過了10。超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」。

按都道府縣劃分每家醫療機構的平均患者數，如下所示：

宮城縣： 28.58人

神奈川縣：28.47人

埼玉縣：27.91人

千葉縣：25.04人

北海道：24.99人

沖繩縣：23.8人

東京都：23.69人

岩手縣：17.67人

福島縣：15.98人

秋田縣：15.40人

山形縣：15.31人

兵庫縣：15.27人

以上是流行較嚴重的區域，包括東京神奈川千葉的關東區域，東北的許多縣份、北海道以及沖繩。但所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。

林氏璧引用NHK報導：東京荒川區武田內科小兒科診所，目前一天可以確診20人流感，許多人因為發燒咳嗽就診。想打疫苗的民眾也增加，一天有90人接種。診所醫師武田英紀表示：「周邊學校已經出現班級停課或學年停課的情況，此外也出現了從兒童傳染給家長、或是成人之間互相傳染的案例，給人一種流感已進入本格流行期的印象。往年一到學校放假，感染者人數就會大幅下降，但今年距離寒假還有一段時間，因此我非常擔心疫情會如何擴散。」最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔76%，去年流行的A型H1N1佔19%、B型僅佔4%。

林氏璧補充台灣流感狀況：最近台灣還是在流感流行期，雖然這四周數字稍有下降，但天氣持續變冷，大家不可掉以輕心，特別是有重症風險因子的朋友。上週（10/28-11/3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），今年流感季（自 2025 年 10 月 1 日起）已經累計 220 例流感併發重症，其中 21 例死亡。

全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。

林氏璧補充，大家可能記得去（2024）年日本流感是比較晚才開始流行的，到12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快去得也快。以破10的這個時點來說，今年比去年早了6週。不過請大家注意這兩年的斜率，也就代表流行擴大的速度，其實高起來的速度有點類似去年，這點非常值得後續觀察。

林氏璧表示，日本近日流感疫情升溫，且發生時間比2024年早上許多。（圖取自freepik）

和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，目前都是以A型H3N2為多，已經不是夏天之前流行了一整年的H1N1了。台大醫院小兒感染科醫師黃立民多次呼籲：「小心這隻捲土重來的病毒」，因為他的重症率比較高。以重症率來說，是H3N2 > H1N1 > B。A型H3N2引發肺炎的機率是B型流感的1.5倍。林氏璧強調，我們不怕流感這個病毒，但旅遊中得到流感總是非常麻煩，掃興的事情。並提出近期前往日本民眾的叮嚀：

●旅行前：

考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）。台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。

考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。

下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。

可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需（或是到日本藥妝店再買也可）。

●旅行中：

勤洗手以防接觸感染。我會帶酒精乾洗手。

戴口罩以防飛沫感染。我會在人較多不通風的地方戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法