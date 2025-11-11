自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》乳液vs.乳霜怎麼選？ 食藥署：依季節、膚況調整

2025/11/11 09:18

食藥署於臉書粉專說明，兩者關鍵在於「油水比例」不同。（圖取自freepik）

食藥署於臉書粉專說明，兩者關鍵在於「油水比例」不同。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸涼，肌膚容易乾燥脫屑，許多人開始加強保濕，但你知道乳液和乳霜的差別嗎？食藥署於臉書粉專說明，兩者關鍵在於「油水比例」不同，乳液水分多、質地清爽，適合中性至油性膚質；乳霜則含油量高、保濕力強，較適合乾性肌膚。搭配正確的塗抹步驟與保濕觀念，才能真正鎖住水分、讓肌膚水潤透亮。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」進一步說明，正確塗抹流程：

1.取適量乳液／乳霜：於手掌取適量乳液（約10元硬幣即可）。

2.確實塗抹於肌膚：從臉部由中央向外，輕柔按壓塗抹較容易粗糙部位可加強。

3.塗抹於頸部周圍：最後塗抹於頸部。

食藥署提醒，如質地較硬的乳霜可先用手溫熱、軟化乳霜，再塗抹於肌膚喔。

食藥署於臉書粉專說明，如質地較硬的乳霜可先用手溫熱、軟化乳霜，再塗抹於肌膚。（圖取自freepik）

食藥署於臉書粉專說明，如質地較硬的乳霜可先用手溫熱、軟化乳霜，再塗抹於肌膚。（圖取自freepik）

乳液、乳霜區別

●乳液（Lotion）

油水比例：水佔80%油佔20%。

質地：水多油少，質地輕薄，好推好吸收。

保養建議：日間保養、春夏／油性肌。

●乳霜（Cream）

油水比例：水佔40%油估60%。

質地：油多水少，質地濃厚，濕鎖水力強。

保養建議：夜間修護、秋冬／乾性肌。

食藥署補充，季節變、膚況變，記得選用適合自己膚質的產品。

